Archos annonce que, dans le cadre de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires annoncée le 11 octobre dernier, Alpha Blue Ocean (ou l'une de ses filiales), qui ne détient à ce jour aucune action de la société, s'est engagée de manière irrévocable à souscrire à l'augmentation de capital à titre irréductible par exercice de droits préférentiels de souscription préalablement achetés sur le marché, et à titre réductible pour le solde, à hauteur d'un montant total de 1,5 million d’euros (représentant 36,81% du montant de l'émission).Cet engagement de souscription est assorti d'un engagement de conservation portant sur 70% des actions souscrites dans le cadre de l'augmentation de capital, jusqu'au 31 mai 2019. Il est précisé qu'il n'est pas envisagé de nommer Alpha Blue Ocean (ABO) en qualité d'administrateur de la société.En contrepartie de cet engagement de souscription, Archos a accordé à ABO une exclusivité des négociations jusqu'au 31 mai 2019 dans l'hypothèse où Archos déciderait de mettre en place un financement complémentaire en fonds propres à taux variable dans les prochains mois. Archos conserve toutefois la possibilité de mettre fin à cette exclusivité ou de ne pas mettre en place un tel financement, moyennant le versement à ABO d'une indemnité de rupture.Il est par ailleurs rappelé qu'un actionnaire (Monsieur Loïc Poirier, directeur général d'Archos) a annoncé son intention de souscrire à l'augmentation de capital à hauteur de 65 600 euros à titre irréductible (représentant 1,61% du montant de l'émission) et qu'un investisseur (JOYAR) s'est engagé de manière irrévocable et inconditionnelle à souscrire à l'augmentation de capital à hauteur de 242 478,40 euros à titre irréductible (représentant 5,95% du montant de l'émission) et à hauteur de 157 521,60 euros à titre réductible (représentant 3,87% du montant de l'émission).Alpha Blue Ocean est un gestionnaire de fonds londonien, qui investit dans les secteurs de la santé, de l'énergie et des nouvelles technologies et qui a notamment investi avec succès dans plusieurs sociétés opérant dans la blockchain telle qu'Element ASA en Norvège.