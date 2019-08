ARCHOS :, plus forte baisse du SRD à la mi-séance du vendredi 30 août 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

ARCHOS (-3,91% à 0,16 euro)Archos est malmené dans le sillage de ses résultats du premier semestre. Sur les six premiers mois de l'année, le groupe a essuyé une perte nette de 16,6 millions d'euros contre -5,8 millions un an plus tôt. Le résultat opérationnel courant est de -5,8 millions contre -4,2 millions. Pour sa part, le chiffre d'affaires s'établit à 17,2 millions, en repli de 47%. Cette décroissance provient essentiellement de la baisse des ventes de smartphones et de tablettes dans un marché européen en recul et marqué par la concurrence exacerbée des grandes marques.