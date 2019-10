Chiffre d'affaires du 3eme Trimestre 2019



Le Groupe ARCHOS enregistre un chiffre d'affaires de 11,1 M€ au troisième trimestre 2019, contre 15,5 M€ pour la même période en 2018 :

Chiffre d'affaires consolidé (en M€) * Q3 2019 Q3 2018 Variation Variation en % ARCHOS 7,5 12,6 -5,1 -40% LOGIC INSTRUMENT 3,6 2,9 +0,7 +25% Total 11,1 15,5 -4,5 -28%

* Chiffres non audités

Cette décroissance provient essentiellement de la baisse des ventes de smartphones et de tablettes, sur un marché européen en recul, marqué par la concurrence exacerbée des grandes marques asiatiques.



Actions & Perspectives 2020

Dans ce contexte difficile, le Groupe a décidé de mettre en place les actions de restructuration suivantes :

Chiffre d'affaires et marge brute

Recentrage sur la France, le Benelux, l'Allemagne et l'Angleterre.

Création d'une offre de produits et de services, qui exploitent toute l'expertise d'ARCHOS en distribution de produits électroniques en Europe.



Optimisation de la chaîne de valeur logistique

Réorganisation autour d'un pôle unique d'expédition et de réception en Europe, afin d'économiser en temps, flux et prix par pièce.



Plan de réduction de tous les frais fixes, à plus de 30%, en ligne avec la décroissance du Groupe.

La mise en place de la ligne de financement par émission d'OCA-BSA annoncée le 26 septembre 2019 a pour objectif de permettre à Archos de financer ce plan de restructuration et la mise en place d'une nouvelle offre de produits et services.





A propos d'ARCHOS

ARCHOS, pionnière dans l'électronique grand public, a sans cesse révolutionné ce marché. La marque française a ainsi été la première à proposer un lecteur MP3 à disque dur en 2000, un baladeur multimédia en 2003, des tablettes Google Android en 2009, un écosystème pour la maison intelligente dès 2014 et PicoWAN, le 1er réseau collaboratif dédié aux objets connectés, en 2016. Aujourd'hui, ARCHOS conçoit et démocratise des produits à forte valeur d'innovation : solutions mobiles, intelligence artificielle & IoT et blockchain. Avec un siège social en France, des bureaux en Europe et en Asie, ARCHOS s'affirme comme un acteur paneuropéen incontournable, coté sur le compartiment C du marché réglementé d'Euronext Paris, ISIN Code : FR0000182479.

Contact Investisseurs

Loïc Poirier – Directeur Général – poirier@archos.com - 01 69 33 16 90

