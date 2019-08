Archos : ARCHOS - Résultats du premier semestre 2019

Paris, Jeudi 29 août 2019



Le Groupe enregistre un chiffre d'affaires de 17,2 M€ sur le premier semestre 2019, contre 32,3 M€ sur le premier semestre 2018.

Chiffre d'affaires consolidé (en M€) S1 2019 S1 2018 Variation Variation en % ARCHOS 11,5 26,8 -15,3 -57% LOGIC INSTRUMENT 5,7 5,5 +0,2 +3% Total 17,2 32,3 -15,1 -47%

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil d'Administration du 29 août 2019.

Cette décroissance provient essentiellement de la baisse des ventes de smartphones et de tablettes dans un marché européen en recul et marqué par la concurrence exacerbée des grandes marques.



Compte de résultat simplifié

Compte de résultat consolidé synthétique, en M€ S1 2019 S1 2018 Variation Variation en % Chiffre d'affaires 17,2 32,3 -15,1 -47% Marge Brute 2,9 5,5 -2,6 -47% en % du chiffre d'affaires 17% 17% n/a n/a Dépenses d'exploitation -8,7 -9,8 1,0 -11% Résultat opérationnel courant -5,8 -4,2 -1,6 n/a Charges et produits opérationnels non courants -20,6 -0,5 -20,1 n/a Résultat financier -0,1 -0,2 0,1 n/a Impôt sur les résultats -0,1 -0,2 0,1 n/a Résultat net -26,6 -5,1 -21,5 n/a



Le taux de marge brute du Groupe s'établit à 17%, soit au même niveau qu'au premier semestre 2018.

Les charges d'exploitation s'établissent à 8,7 M€ contre 9,8 M€ au premier semestre 2018, soit une baisse de 11%. Les économies entamées se poursuivent et les charges de la période sont en baisse de 22% par rapport à celles du second semestre 2018.

Le résultat opérationnel courant est de -5,8 M€ contre -4,2 M€ sur le premier semestre 2018.

Les charges et produits opérationnels non courants s'élèvent à -20,6 M€ sur le semestre. Ce solde correspond pour l'essentiel à une charge exceptionnelle de dépréciation de stocks pour les produits considérés comme non réparables ; soit du fait d'une trop grande antériorité ou de l'obsolescence de leurs composants (pour -11,1 M€) ; soit du fait de fournisseurs asiatiques qui ont arrêté leur activité et conduisant à une incapacité d'acheter les composants nécessaires à la réparation (pour -6,7 M€).

Le reste est essentiellement afférent à une provision exceptionnelle sur un litige avec un client égyptien pour le recouvrement d'une créance impayée (pour -1,3 M€) et à l'enregistrement d'une perte de valeur sur l'écart d'acquisition de Logic Instrument (pour -0,8 M€), car les BSA Logic Instrument sont caduques et le cours de l'action Logic Instrument est significativement inférieur au prix d'acquisition historique.

Le résultat net consolidé, après prise en compte d'un résultat financier de -0,1 M€ et de l'impôt sur les résultats pour - 0,1 M€, s'établit à -26,6 M€ contre -5,1M€ sur le premier semestre 2018.



Principaux éléments bilanciels consolidés

ACTIF, en millions d'euros 30 juin 2019 31 décembre 2018 30 juin 2018 Actifs non courants 7,4 6,3 5,6 Actifs courants 32,7 63,6 75,1 - Stocks 7,9 26,7 35,7 - Clients 12,1 18,3 19,9 - Autres actifs courants 6,3 4,4 7,4 - Disponibilités 6,4 14,2 12,1 TOTAL ACTIF 40,2 69,9 80,7 PASSIF, en millions d'euros 30 juin 2019 31 décembre 2018 30 juin 2018 Capitaux propres attribuables aux actionnaires d'ARCHOS SA -7,1 17,5 30,5 Intérêts ne conférant pas le contrôle 4,9 4,9 4,9 Passifs non courants 12,3 11,7 11,4 Passifs courants 30,1 35,8 34,0 - Dettes financières courantes - factor 1,3 4,3 4,6 - Dettes financières courantes 3,1 6,9 3,0 - Fournisseurs 13,7 12,7 12,2 - Autres dettes et autres provisions 11,9 11,9 14,2 TOTAL PASSIF 40,2 69,9 80,7



Trésorerie nette

La trésorerie nette au 30 juin 2019 s'établit à 6,4 M€, en baisse de 7,8 M€ par rapport au 31 décembre 2018. Cette baisse s'explique principalement par la perte d'exploitation de 5,8 M€.

Evènements et Perspectives 2019

Archos et Vingroup JSC (Bourse de Ho Chi Minh : VIC), premier groupe économique privé multisectoriel vietnamien, avaient annoncé le 29 avril 2019 la conclusion d'un partenariat à long terme, comprenant des accords capitalistiques et commerciaux. Le 23 juillet 2019, Archos a annoncé que le partenariat stratégique conclu avec VinSmart ne sera pas mis en place. Archos a en effet été informé par courrier adressé par VinSmart le 22 juillet 2019, que compte tenu de l'absence de satisfaction de certaines conditions suspensives de nature opérationnelle, il était mis un terme immédiat aux accords capitalistiques et commerciaux conclus le 29 avril 2019. Ainsi, Archos n'émettra pas au bénéfice de VinSmart les actions et les bons de souscription d'actions ayant fait l'objet du prospectus visé par l'AMF le 24 juin 2019 sous le numéro 19-292, et il est mis un terme aux engagements pris par Archos et VinSmart dans le cadre de l'accord de collaboration portant sur la production et la distribution de produits électroniques. Par voie de conséquence, Archos ne percevra pas les fonds attendus en cas d'entrée de VinSmart à son capital.

Face à une situation difficile, la société s'emploie à réduire drastiquement ses frais fixes pour que ceux-ci soient en phase avec une activité en forte baisse.

Dans le même temps, la société se restructure rapidement, concentre sa gamme autour des produits phares et à valeur ajoutée et se recentre sur le territoire français.

Cependant, la recherche de financement demeure nécessaire pour que la société puisse aborder sereinement son plan de réorganisation sur les douze prochains mois et Archos compte informer régulièrement ses actionnaires des avancées de son plan de restructuration au cours du quatrième trimestre 2019.

ARCHOS, pionnière dans l'électronique grand public, a sans cesse révolutionné ce marché. La marque française a ainsi été la première à proposer un lecteur MP3 à disque dur en 2000, un baladeur multimédia en 2003, des tablettes Google Android™ en 2009, un écosystème pour la maison intelligente dès 2014 et PicoWAN, le 1er réseau collaboratif dédié aux objets connectés, en 2016. Aujourd'hui, ARCHOS conçoit et démocratise au niveau mondial des produits à forte valeur d'innovation : solutions mobiles, intelligence artificielle & IoT et blockchains. Avec un siège social en France, des bureaux en Europe et en Asie, ARCHOS s'affirme comme un acteur paneuropéen incontournable, coté sur le compartiment C du marché réglementé d'Euronext Paris, ISIN Code : FR0000182479.

