ARCHOS annonce l'abandon du partenariat stratégique avec VinSmart annoncé en avril 2019

Paris (France) – 23 juillet 2019 - Archos (Euronext Paris : JXR), pionnier européen de l'électronique grand public, annonce aujourd'hui que le partenariat stratégique conclu avec VinSmart et annoncé fin avril 2019[1] ne sera pas mis en place. Archos a en effet été informé par courrier adressé par VinSmart le 22 juillet 2019, que compte tenu de l'absence de satisfaction de certaines conditions suspensives de nature opérationnelle, il était mis un terme immédiat aux accords capitalistiques et commerciaux conclus le 29 avril 2019. Ainsi, Archos n'émettra pas au bénéfice de VinSmart les actions et les bons de souscription d'actions ayant fait l'objet du prospectus visé par l'AMF le 24 juin 2019 sous le numéro 19-292, et il est mis un terme aux engagements pris par Archos et VinSmart dans le cadre de l'accord de collaboration portant sur la production et la distribution de produits électroniques.

Par voie de conséquence, Archos ne percevra pas les fonds attendus en cas d'entrée de VinSmart à son capital, et va chercher d'autres solutions de financement, dans un contexte de forte baisse de son chiffre d'affaires ces derniers mois. La Société communiquera dès que possible sur les avancées de ces démarches.

A propos d'Archos

Archos, pionnière dans l'électronique grand public, a sans cesse révolutionné ce marché. La marque française a ainsi été la première à proposer un lecteur MP3 à disque dur en 2000, un baladeur multimédia en 2003, des tablettes Google Android en 2009, un écosystème pour la maison intelligente dès 2014 et PicoWAN, le 1er réseau collaboratif dédié aux objets connectés, en 2016. Aujourd'hui, Archos conçoit et démocratise au niveau mondial des produits à forte valeur d'innovation : solutions mobiles, intelligence artificielle & IoT et blockchain. Avec un siège social en France, des bureaux en Europe et en Asie, Archos s'affirme comme un acteur paneuropéen incontournable, coté sur le compartiment C du marché réglementé d'Euronext Paris, ISIN Code : FR0000182479.

Loïc Poirier– Directeur Général – poirier@archos.com - 01 69 33 16 90

[1] Communiqué du 29 avril 2019 : https://www.archos.com/corporate/investors/financial_doc/Archos_et_VinSmart_annoncent_un_partenariat_strategique_fr.pdf.

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-59509-archos-cp-abandon-du-partenariat-vingroup_fr.pdf Informations privilégiées :- Autres communiquésCommuniqué intégral et original au format PDF :

