Archos : ARCHOS dévoile le Safe-T Touch

ARCHOS dévoile le Safe-T Touch

premier portefeuille de crypto-monnaies

intégrant sa plateforme de services sécurisés pour la Blockchain

Paris – Mardi 25 septembre 2018 – ARCHOS annonce aujourd'hui le lancement en janvier 2019 du Safe-T Touch, le premier portefeuille sécurisé, doté d'un écran tactile, embarquant une interface Android et une plateforme de services intégrés, pour celles et ceux qui détiennent déjà des crypto-monnaies ou qui souhaitent ouvrir un compte en crypto-actifs.

« Nous voulons démocratiser les crypto-actifs, rendre l'information accessible, faciliter et sécuriser les échanges pour offrir une solution clé en main aux utilisateurs.» déclare Loic Poirier, DG d'ARCHOS.

Les crypto-actifs, des monnaies encore difficiles à appréhender

Le grand public n'a pas encore adopté aujourd'hui les crypto-monnaies pour les raisons suivantes :

- Comment acheter des crypto-actifs, les échanger contre d'autres crypto-monnaies ou les convertir en Euros ?

- Comment identifier la commission à verser pour chaque transaction ?

- Quelles plateformes utiliser ? Comment être assuré du meilleur niveau de sécurité et éviter le piratage ?

- Comment tirer profit du lancement de nouvelles crypto-monnaies et de tokens1 ?

- Comment consulter ses transactions dans un seul et unique portefeuille et bénéficier de services associés ?

ARCHOS a conçu le Safe-T Touch pour répondre à ces interrogations en proposant une solution 100% intégrée :

L'ARCHOS Safe-T Touch est entièrement sécurisé :

Conçu en partenariat avec Prove & Run2, l'appareil encapsule une zone d'exécution sécurisée, dédiée aux transactions et isolée du système d'exploitation Android avec ProvenCore, le TEE3 ultra sécurisé de Prove & Run, afin de garantir un niveau de sécurité inégalé. L'appareil dispose d'un lecteur d'empreinte digitale afin d'authentifier son détenteur.

L'appareil n'est jamais directement connecté à Internet : il ne se synchronise par Bluetooth qu'à la demande explicite de l'utilisateur.

L'ARCHOS Safe-T Touch permettra de tout effectuer depuis une seule et unique plateforme :

Entièrement tactile, le Safe-T Touch mettra à disposition un écosystème complet permettant de consulter ses transactions, son solde, les évolutions des monnaies, mais également d'échanger des crypto-actifs et d'accéder à une palette de services dédiés.

Perspectives

Le lancement officiel de l'ARCHOS Safe-T Touch aura lieu au CES 2019 (8 au 11 janvier 2019, Las Vegas, Etats-Unis).

Il est également envisagé d'accélérer la promotion du Safe-T Touch et de sa plateforme auprès de la communauté des crypto-traders et des crypto-fans avec la création d'un programme de recrutement innovant dans le cadre d'une ICO.

A propos d'ARCHOS

ARCHOS, pionnière dans l'électronique grand public, a sans cesse révolutionné ce marché. La marque française a ainsi été la première à proposer un lecteur MP3 à disque dur en 2000, un baladeur multimédia en 2003, des tablettes Google Android™ en 2009, un écosystème pour la maison intelligente dès 2014 et PicoWAN, le 1er réseau collaboratif dédié aux objets connectés, en 2016. Aujourd'hui, ARCHOS conçoit et démocratise au niveau mondial des solutions à forte valeur d'innovation : tablettes et smartphones, maison et IoT, mobilité urbaine et sécurité des blockchains. Avec un siège social en France, des bureaux en Europe et en Asie, elle est devenue un acteur paneuropéen incontournable qui compte poursuivre son expansion. ARCHOS est cotée au compartiment C d'Eurolist, Euronext Paris, ISIN Code : FR0000182479. www.archos.com.

Contacts Presse ARCHOS

Bénédicte Ernoult – ernoult@archos.com

Emmanuelle Bureau du Colombier – ebdc@archos.com – 06 09 47 23 49

Groupe ARCHOS sur Telegram : https://t.me/ArchosCrypto

1. Un token (ou jeton) est un instrument financier utilisé par les entreprises pour lever des fonds dans le cadre d'un ICO (Initial Coin Offering).

2. Prove & Run est une société française, spécialiste reconnu de la cyber-sécurité.

3. TEE : Trusted Execution Environment

Information non réglementée

Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-55187-fr_pr_archos_safe-t-touch_20180925.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews