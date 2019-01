Archos : ARCHOS et Blockchain Foundry annoncent un partenariat stratégique

ARCHOS se voit attribuer 5% des actions de Blockchain Foundry

en échange d'un accord de distribution exclusive

au Canada et aux Etats-Unis

Paris et Toronto - 4 janvier 2019 - ARCHOS SA («ARCHOS») (EPA : JXR) et Blockchain Foundry Inc. («Blockchain Foundry» ou «BCF») (CSE : BCFN) (FWB : 8BF) (OTC : BLFDF) annoncent un partenariat stratégique relatif à leurs solutions matérielles et logicielles respectives (l '« Accord »). Selon les termes de cet accord, BCF devient le distributeur exclusif en Amérique du Nord de la gamme des portefeuilles sécurisés pour crypto-actifs, ARCHOS Safe-T.

ARCHOS a récemment annoncé le développement de son Safe-T Touch, une innovation marquante qui offre le plus haut niveau de sécurité disponible pour un portefeuille matériel, grâce à une zone d'exécution sécurisée intégrant la technologie ProvenCore de Prove & Run S.A.S., l'une des premières entreprises de sécurité logicielle en Europe. Cet accent mis sur la sécurité, associé à une interface conviviale, apporte aux utilisateurs du Safe-T Touch le meilleur des deux mondes pour une solution hautement sécurisée, pratique et facile à utiliser.

BCF attribue ainsi à ARCHOS 3,7 millions d'actions, représentant environ 5% des actions BCF en circulation. En outre, ARCHOS peut se prévaloir d'une contrepartie monétaire ou sous forme d'actions. Elle est convenue jusqu'à 10% des ventes des solutions ARCHOS réalisées par BCF en 2019, à l'issue de différentes étapes, notamment la nomination de BCF en qualité de partenaire privilégié d'ARCHOS en matière de développement de services pour les blockchains.

« L'équipe BCF développe des solutions blockchain depuis 2012. Nous sommes impressionnés par la stratégie d'ARCHOS et estimons que ses avancées imposent de nouveaux standards au bénéfice d'un environemment sécurisé. Notre équipe marketing et commerciale dédiée ciblera activement les détenteurs de crypto-monnaies et l'ensemble de la communauté des crypto-actifs nord-américains, afin de promouvoir ces produits innovants et leurs plates-formes de services associés », a déclaré Dan Wasyluk, PDG de Blockchain Foundry.

« Ce partenariat représente une étape majeure pour le développement de nos solutions blockchain. La feuille de route de BCF s'avère éloquente, avec notamment la création de la plate-forme Syscoin et d'importants développements dans les services B2B, comme Blockmarket Desktop 3.0., une place de marché décentralisée et un portefeuille de crypto-monnaies. Hautement reconnue dans la communauté, l'équipe BCF est centrée sur l'utilisateur et convaincue des avantages des portefeuilles matériels et de leurs nombreux cas d'usages. Devenir actionnaire de BCF est important car il structure notre partenariat à long terme », a ajouté Loic Poirier, PDG d'ARCHOS.

ARCHOS, pionnière dans l'électronique grand public, a sans cesse révolutionné ce marché. La marque française a ainsi été la première à proposer un lecteur MP3 à disque dur en 2000, un baladeur multimédia en 2003, des tablettes Google Android™ en 2009, un écosystème pour la maison intelligente dès 2014 et PicoWAN, le 1er réseau collaboratif dédié aux objets connectés, en 2016. Aujourd'hui, ARCHOS conçoit et démocratise au niveau mondial des solutions à forte valeur d'innovation : solutions mobiles, intelligence artificielle et blockchains. Avec un siège social en France, des bureaux en Europe et en Asie, ARCHOS s'affirme comme un acteur paneuropéen incontournable, coté au compartiment C d'Eurolist, Euronext Paris, ISIN Code : FR0000182479. www.archos.com.

Blockchain Foundry Inc. développe et commercialise des solutions d'entreprise basées sur les blockchains et fournit des services de conseil aux entreprises qui souhaitent intégrer la technologie blockchain à leurs activités.

