Archos : Aventuriers, partez à la chasse au Bitcoin !

Avec « Chase the Bitcoin », ARCHOS propose aux passionnés des Blockchains, aux traders assidus de crypto-actifs et autres joueurs empressés, âgés de plus de 18 ans, de partir à la chasse et de remporter un Bitcoin !

ARCHOS, le pionnier français de l'électronique grand public qui commercialise son premier portefeuille de stockage à froid ultra-sécurisé depuis juillet 2018, a dissimulé un Bitcoin dans un portemonnaie de crypto-actifs. La première personne qui parviendra à identifier et à communiquer à l'équipe ARCHOS la clé de récupération de ce portefeuille, composée de 24 mots, dans le bon ordre, remportera le Bitcoin.

La quête 'Chase the Bitcoin', sans obligation d'achat, débutera ce lundi 3 septembre 2018 à 10h00 CET et se terminera le vendredi 19 octobre 2018 à 18h00 CET. Un nouvel indice sera divulgué toutes les 48 heures sur les sites web et réseaux sociaux d'ARCHOS ou via ses principaux partenaires.

Le règlement complet du jeu « Chase the Bitcoin » est disponible sur www.archos.com/chasethebitcoin.

COMMENT JOUER :

Le Jeu se déroulera du 03/09/2018 à 10h, jusqu'au 19/10/2018 à 18h.

Le Jeu sera annoncé via :

(i) le site Internet https://www.archos.com

(ii) les réseaux sociaux officiels ARCHOS (facebook, twitter, instagram, linkedin, telegram)

(iii) Amazon.com

(iv) Communiqué de presse officiel

(v) des partenaires d'ARCHOS

Le vainqueur du Jeu sera annoncé le 22/10/2018 à 10h via les réseaux sociaux officiels ARCHOS (facebook, twitter, instagram, linkedin, telegram)

Le Jeu est ouvert à toute personne physique majeure à l'exclusion des membres du personnel de la Société Organisatrice et de leurs familles respectives, ainsi que de toute entité ayant participé directement ou indirectement à la conception, l'organisation, la réalisation et/ou la gestion du Jeu. La Société Organisatrice se réserve le droit d'exclure tout Participant ne respectant pas l'équité du Jeu.

1 dotation est à gagner pendant toute la durée du Jeu :

La dotation correspond à 1 Bitcoin d'une valeur unitaire commerciale approximative de 6241 euros TTC (valeur arrêtée au 03/09/2018 à 10h, date de lancement du jeu-concours).

Pour participer au Jeu, les participants doivent satisfaire à l'intégralité des modalités de participation suivantes :

Réunir l'intégralité des 24 mots en langue anglaise, composant, une fois remis dans l'ordre, une seed key. Les modalités de recherche et de trouvaille de ces mots seront spécifiques à chaque mot, et établies le jour même par le diffuseur du mot (ARCHOS ou ses partenaires). Le numéro de placement du mot dans la seed key sera indiqué le jour de diffusion de l'indice permettant de deviner ledit mot.

Les modalités pourront être parmi les suivantes :

-Solution d'une énigme ou devinette

-Mot caché dans une page web ou sur les réseaux sociaux d'ARCHOS ou des partenaires précédemment cités

Les 24 indices seront diffusés tous les 48h à partir du 03/09/2018. A partir de leur diffusion, ils seront disponibles pendant toute la durée du jeu.

Ces modalités sont données à titre indicatif, et la liste n'est pas exhaustive.

- Être le premier à remplir le formulaire google mis en ligne sur le site ARCHOS : www.archos.com/chasethebitcoin. Il faudra renseigner correctement ses coordonnées (nom, prénom, adresse postale, adresse électronique, adresse de portefeuille Bitcoin, numéro de téléphone mobile ou fixe) ainsi les 24 bons mots dans le bon ordre.

- L'huissier en charge du respect du règlement vérifiera l'exactitude des mots, leur bon placement, constatera que les informations personnelles ont été correctement renseignées et que le gagnant est bien la première personne à avoir réuni toutes les conditions précitées. Il enverra alors au gagnant un 25ème élément permettant d'accéder au portefeuille virtuel contenant le bitcoin.

Pour plus d'information sur les modalités et conditions de participation, nous contacter à l'adresse suivante : chasethebitcoin@archos.com ou se référer à l'huissier en charge du dépôt de ce règlement : M. Salomé, de la SCP François le Discorde Salomé, 267 rue de Paris 91127, PALAISEAU Cedex.

Notez l'événement dans votre agenda pour partir à la chasse au Bitcoin à temps ! Bonne chance à toutes et à tous !

HOW TO PLAY :

The Game will be held from Monday, September 3rd 2018 at 10:00am CET, until Friday, October 19th 2018 at 6:00pm CET, and will be announced on :

(i) ARCHOS' website https://www.archos.com

(ii) ARCHOS' official social networks (facebook, twitter, instagram, linkedin, telegram)

(iii) Amazon.com

(iv) official press releases

(v) ARCHOS' main partners

The winner of the Game will be announced on Monday, October 22nd 2018 at 10:00 on all ARCHOS' social networks (facebook, twitter, instagram, linkedin, telegram).

This free contest is open only to those who are 18 years old as of the date of entry. Employees of ARCHOS, its affiliates, subsidiaries, advertising and promotion agencies, and suppliers, (collectively the 'Employees'), and immediate family members and/or those living in the same household of Employees are not eligible to participate in the contest.

By participating, the Contestant ('You') agree to be fully unconditionally bound by these Rules, and You represent and warrant that You meet the eligibility requirements. In addition, You agree to accept the decisions of ARCHOS as final and binding as it relates to the content of this contest.

The winner of the Game will receive 1 prize :

The prize corresponds to 1 Bitcoin with an approximate commercial unit value of Xxx euros TTC (value determined the 03/09/2018 at 10am, launching date of the game).

To take part in the Game, participants must satisfy all of the following terms and conditions:

-Gather all 24 words in English, that will compose, once delivered in order, a seed key. The participants will have to guess each word by solving a puzzle, riddle, or clues specific to the word of the day, established by the broadcaster of the clue (cited in Article 2). Moreover the placement number of the word in the seed key will be indicated on the release day of the clue. Clues to guess the word should be among the following:

-Solution of an enigma or riddle

-Hidden word on ARCHOS' web pages, ARCHOS' social networks, or on ARCHOS main partners website or blog.

-The 24 clues will be broadcast every 48 hours starting from September 3rd 2018. From their release, they will be available during all the Game. These modalities are given for information only, and the list is not exhaustive.

-Be the first to fill up the google form published on ARCHOS's website: www.archos.com/chase-the-bitcoin, and to correctly fill up the contact details (surname, first name, postal address, e-mail address, Bitcoin wallet address, mobile or landline number) and the 24 correct words in the correct order.

-The bailiff in charge of compliance with the rules will verify the accuracy of the words, their proper placement, will acknowledge that the personal informations has been correctly completed and that the winner is the first person to have met all the above conditions.The bailiff will then give to the winner a 25th word that will allow him to access the cryptocurrency hardware wallet.

-For more information on the terms and conditions of participation, contact us at the following address: chasethebitcoin@archos.com or refer to the bailiff in charge of compliance: Mr. Salomé, of SCP François le Salome Discord, 267 rue de Paris 91127, PALAISEAU Cedex.

Good Luck !