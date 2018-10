Chiffre d'affaires consolidé (en M€) Janvier à Septembre 2018 (9 mois) Janvier à Septembre 2017 (9 mois) Variation Variation en % ARCHOS 39,4 71,4 -32,0 -45 LOGIC INSTRUMENT 8,4 9,2 -0,8 -9 Total 47,8 80,6 -32,8 -41

ARCHOS enregistre un chiffre d'affaires cumulé de 47,8 M€ à fin septembre 2018 contre 80,6 M€ pour la même période en 2017. Sur le troisième trimestre 2018, le chiffre d'affaires s'établit à 15,5 M€ contre 30,2 M€ en 2017.

La décroissance provient essentiellement de la baisse significative des ventes de smartphones face à une agressivité accrue des constructeurs chinois et reflète la décision du Groupe de se recentrer sur des métiers à forte valeur ajoutée, en particulier autour de l'Intelligence Artificielle et de la Blockchain.

Le lancement des assistants personnels vocaux et vidéos et des portefeuilles physiques de stockage à froid pour la Blockchain impactera progressivement le chiffre d'affaires dès le mois d'octobre 2018, avec un effet significatif à compter de janvier 2019.

Perspectives

Depuis 2017, ARCHOS met en place son plan stratégique afin d'opérer un changement radical de son activité et de concentrer ses efforts de développement autour de trois piliers d'activités, pour augmenter la monétisation des services par rapport à la vente de matériels et valoriser progressivement sa base installée d'utilisateurs.

1. Solutions Mobiles

Ce pôle regroupe les solutions mobiles, incluant tablettes, smartphones, mobilité urbaine, pour les segments BtoC et BtoB. ARCHOS compte continuer à proposer des solutions innovantes autour de la charge sans fil, des écrans souples, des produits adaptés aux conditions extrêmes et les premiers déploiements autour de la 5G, avec son partenaire ZTE / Nubia.

2. Intelligence Artificielle

Ce pôle regroupe toutes les solutions conçues autour de l'Intelligence Artificielle, comme la Gamme Hello en environnement Google Android, mais aussi la Gamme Mate, qui active Amazon Alexa. Ce pôle inclura également l'écosystème d'objets intelligents pilotables à la voix, comme PicoWAN, mais aussi un nombre important de solutions de partenaires industriels proposant des accessoires intelligents comme des ampoules, thermostats, portiers vidéos ou détecteurs de qualité de l'air.

3. Solutions Blockchain

ARCHOS entre dans l'ère Blockchain avec deux produits, le Safe-T mini et le Safe-T Touch, portefeuilles physiques ultra sécurisés pour stocker les crypto-actifs. L'ARCHOS Safe-T Touch apporte une innovation révolutionnaire grâce à une solution intégrée permettant la réalisation d'achats, d'échanges, de ventes et de conversions en euros de crypto-monnaies, très facilement depuis une plateforme unique. Une ICO est à l'étude afin d'accélérer le déploiement de la base installée à compter de janvier 2019, date à laquelle le produit sera présenté au CES (8 au 11 janvier 2019, Las Vegas, Etats-Unis).

Ce changement radical initié en 2017 portera ses fruits dès 2019 afin de renouer avec une croissance portée par l'innovation.

A propos d'ARCHOS :

ARCHOS, pionnière dans l'électronique grand public, a sans cesse révolutionné ce marché. La marque française a ainsi été la première à proposer un lecteur MP3 à disque dur en 2000, un baladeur multimédia en 2003, des tablettes Google Android™ en 2009, un écosystème pour la maison intelligente dès 2014 et PicoWAN, le 1er réseau collaboratif dédié aux objets connectés, en 2016. Aujourd'hui, ARCHOS conçoit et démocratise au niveau mondial des solutions à forte valeur d'innovation : tablettes et smartphones, mobilité urbaine, maison et IoT, et sécurité des blockchains. Avec un siège social en France, des bureaux en Europe et en Asie, elle est devenue un acteur paneuropéen incontournable qui compte poursuivre son expansion. ARCHOS est cotée au compartiment C d'Eurolist, Euronext Paris, ISIN Code : FR0000182479. www.archos.com.

Contact :

Loïc Poirier Email : poirier@archos.com

Directeur Général Téléphone : 01 69 33 16 90

