ARCHOS (la « Société ») annonce la mise à disposition d'une actualisation de son Document de Référence 2018, déposée le 24 juin 2019 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (l'« AMF »), et d'une note d'opération relative à l'admission aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris d'actions nouvelles à émettre au bénéfice de VinSmart portant le visa n° 19-292 octroyé le 24 juin 2019 par l'AMF.

Pour mémoire, ARCHOS et VinSmart, filiale de Vingroup JSC (Bourse de Ho Chi Minh : VIC), premier groupe économique privé multisectoriel vietnamien, ont annoncé fin avril 2019[1] un partenariat stratégique pour devenir l'un des premiers acteurs de l'Electronique Grand Public en Europe d'ici 2020.

Le prospectus (le « Prospectus ») est constitué :

du document de référence de la Société, enregistré par l'AMF le 2 octobre 2018 sous le numéro R.18-067 (le « Document de Référence ») ;

») ; de l'actualisation du Document de Référence, déposée auprès de l'AMF le 24 juin 2019 sous le numéro D.18-0825-A01 (l' « Actualisation ») ;

») ; de la note d'opération (la « Note d'Opération ») ; et

») ; et du résumé du Prospectus (inclus dans la Note d'Opération).

Il est précisé que :

préalablement à l'émission d'actions nouvelles par la Société au profit de VinSmart, les actionnaires seront convoqués en assemblée générale pour décider d'apurer le montant du report à nouveau déficitaire de la Société sur les réserves et les primes d'émission, puis, pour le solde, sur le capital social (au moyen d'une réduction de capital motivée par des pertes opérée par voie de réduction de la valeur nominale des actions de la Société) ;

l'émission d'actions nouvelles par la Société au profit de VinSmart est soumise à la satisfaction préalable de certaines autres conditions, dont notamment l'obtention d'autorisations règlementaires.

Le Prospectus est disponible selon les conditions prévues par la règlementation en vigueur.

Des exemplaires du Prospectus sont disponibles sans frais au siège social de la Société, 12, rue Ampère - ZI Igny - 91430 Igny, ainsi qu'en version électronique sur le site Internet de l'Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org) et sur celui de la Société (http://www.archos.com/fr/corporate/investors).

Les facteurs de risque relatifs à la Société et à son activité sont décrits dans le chapitre 4 du Document de Référence, tel que mis à jour par l'Actualisation, et au chapitre 2 de la Note d'Opération.

A propos d'ARCHOS :

ARCHOS, pionnière dans l'électronique grand public, a sans cesse révolutionné ce marché. La marque française a ainsi été la première à proposer un lecteur MP3 à disque dur en 2000, un baladeur multimédia en 2003, des tablettes Google Android en 2009, un écosystème pour la maison intelligente dès 2014 et PicoWAN, le 1er réseau collaboratif dédié aux objets connectés, en 2016. Aujourd'hui, ARCHOS conçoit et démocratise des produits à forte valeur d'innovation : solutions mobiles, intelligence artificielle & IoT et blockchain. Avec un siège social en France, des bureaux en Europe et en Asie, Archos s'affirme comme un acteur paneuropéen incontournable, coté sur le compartiment C du marché réglementé d'Euronext Paris, ISIN Code : FR0000182479.

Contact :

Loïc Poirier Email : poirier@archos.com

Directeur Général Téléphone : 01 69 33 16 90

