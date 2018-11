Archos : Henri Crohas à moins de 5% du capital

19/11/2018 | 10:19

Henri Crohas a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 13 novembre, par suite d'une augmentation de capital d'Archos, les seuils de 10% des droits de vote et 5% du capital de cette société et en détenir 4,81% du capital et 9,09% des droits de vote.



Le fondateur de la société d'électronique grand public a précisé détenir 2.531.884 BSA remboursables, exerçables jusqu'au 31 décembre 2018 et pouvant donner droit, par exercice, à 361.697 actions Archos, au prix de 0,76 euro.



