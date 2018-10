L'ARCHOS Hello 7 est actuellement disponible sur FNAC.COM et DARTY.COM et dès le 11 octobre dans les magasins Fnac et Darty

Le groupe Fnac Darty, leader européen de la distribution de produits techniques et d'électroménager, débute la commercialisation en avant-première de l'ARCHOS Hello 7, un assistant intelligent pour la maison. ARCHOS, le pionnier français de l'électronique grand public, bénéficie ainsi de la puissance omnicanale du groupe, à travers le maillage territorial des deux enseignes, présentes dans plus de 550 magasins en France, et la puissance de leurs sites darty.com et fnac.com. Fnac Darty permet également aux clients d'ARCHOS de bénéficier des conseils avant-vente et du suivi après-vente propres au distributeur.

ARCHOS fait confiance à Fnac Darty pour la distribution en avant-première de son produit innovant

Intelligent et arborant un design moderne et élégant, l'ARCHOS Hello 7 est un parfait compagnon qui simplifiera la vie de ses futurs utilisateurs pour un style de vie plus intelligent.

Cette innovation technologique exceptionnelle saura séduire les clients des magasins Fnac et Darty en quête d'un produit ergonomique, performant et élégant.

Partenaire privilégié des marques les plus innovantes au monde, le groupe Fnac Darty illustre une nouvelle fois l'esprit de son plan stratégique Confiance+ : la volonté d'offrir à ses clients des innovations uniques et exclusives.

ARCHOS Hello 7 : Un assistant domestique du quotidien avec écran

Élégant et réalisé dans des matériaux nobles, ARCHOS Hello s'adapte à tous les intérieurs, du petit appartement à la grande villa.

Grâce à l'assistant intégré, l'ARCHOS Hello simplifie la vie quotidienne. Il répondra rapidement à toutes les questions et affichera toutes les demandes sur son écran d'accueil personnalisable avec angle de vision.

Véritablement intelligent, l'ARCHOS Hello offre à travers un écran tactile 7 pouces haute-définition et un système audio haute-fidélité, la possibilité de profiter de l'assistant partout dans la maison grâce aux micros et aux enceintes intégrés.

De plus, il exécute simultanément avec diligence de nombreuses tâches, à partir des applications avec lesquelles les utilisateurs sont déjà à l'aise, sur leurs tablettes ou smartphones.

ARCHOS Hello 7 s'utilise même en mode portrait ou paysage. Les microphones et caméras d'ARCHOS Hello peuvent être facilement désactivés, pour garantir confidentialité et respect de la vie privée, selon les préférences de leurs utilisateurs.

L'ARCHOS Hello 7 est disponible sur Fnac.com et Darty.com au prix public de 149,90 €.

Il sera disponible le 11 octobre dans les magasins Fnac et Darty.

A propos de Fnac Darty :

A propos de Fnac Darty - Présent dans onze pays, Fnac Darty est un leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et d'électroménager. Le groupe, qui compte 26 000 collaborateurs, dispose à fin juin 2018 d'un réseau multi-format de 748 magasins, dont 526 en France et se positionne comme le 2e acteur e-commerce en termes d'audience en France (près de 20 millions de visiteurs uniques cumulés par mois) avec ses deux sites marchands, fnac.com et darty.com. Acteur omni-canal de référence, Fnac Darty a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires pro forma de 7.4Mds€.

A propos d'ARCHOS :

ARCHOS, pionnière dans l'électronique grand public, a sans cesse révolutionné ce marché. La marque française a ainsi été la première à proposer un lecteur MP3 à disque dur en 2000, un baladeur multimédia en 2003, des tablettes Google Android™ en 2009, un écosystème pour la maison intelligente dès 2014 et PicoWAN, le 1er réseau collaboratif dédié aux objets connectés, en 2016. Aujourd'hui, ARCHOS conçoit et démocratise au niveau mondial des solutions à forte valeur d'innovation : tablettes et smartphones, maison et IoT, mobilité urbaine et sécurité des blockchains. Avec un siège social en France, des bureaux en Europe et en Asie, elle est devenue un acteur paneuropéen incontournable qui compte poursuivre son expansion. ARCHOS est cotée au compartiment C d'Eurolist, Euronext Paris, ISIN Code : FR0000182479. www.archos.com.

