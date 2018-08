Archos : Rapport financier semestriel 2018 Français

Rapport financier2018semestriel

RAPPORT SEMESTRIEL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR L'ACTIVITE DU GROUPE AU 30 JUIN 2018

Organigramme juridique et évolutions du périmètre

ARCHOS SA est la société mère du Groupe dont le siège se trouve à Igny en région parisienne. ARCHOS SA assure la conception et le développement des produits, le marketing central, les achats et la sous-traitance de la production, la finance, ainsi que la distribution et le marketing local pour la France et l'Europe.

ARCHOS SA détient dix filiales localisées en Allemagne, à Hong Kong, en Chine, en Suisse, en Italie et en Espagne.

Pour rappel, le 23 janvier 2014, ARCHOS a souscrit à l'augmentation de capital de la société LOGIC INSTRUMENT, société spécialisée dans la commercialisation de tablettes durcies pour les professionnels. Cette participation lui confère un contrôle exclusif, lui permettant d'intégrer globalement le Groupe LOGIC INSTRUMENT dans ses comptes consolidés.

Le 16 février 2015 ARCHOS a renforcé sa participation dans le capital de LOGIC INSTRUMENT, en rachetant 660.000 actions et Bons de Souscription d'Action (BSA) de LOGIC INSTRUMENT pour un montant de 990 milliers d'euros. A cette date, ARCHOS détenait ainsi 48,7% du capital de la société.

La société LOGIC INSTRUMENT a procédé à des augmentations de capital afin de rembourser un emprunt obligataire (OCABSA). La participation d'ARCHOS a donc été diluée pour s'établir à 25,4% au 30 juin 2017 et inchangée depuis. ARCHOS en détient toutefois le contrôle exclusif car il a la capacité de diriger les politiques opérationnelles et financières, indépendamment de son pourcentage de participation. LOGIC INSTRUMENT est dont intégrée dans les comptes consolidés d'ARCHOS selon la méthode l'intégration globale.

La filiale de LOGIC INSTRUMENT, LOGIC INSTRUMENT INC, basée aux Etats-Unis et qui n'avait plus aucune activité opérationnelle, a été dissoute au 1erjanvier 2018.

Archos SA (France)

Archos AG 100% (Suisse) Archos Italia 100% (Italie)

Activité et faits marquants du semestre

Chiffre d'affaires

Variation en

Chiffre d'affaires consolidé (en M€) S1 2018 S1 2017 Variation % ARCHOS 26,8 44,1 -17,3 -39% LOGIC INSTRUMENT 5,5 6,3 -0,8 -13% Total 32,3 50,4 -18,1 -36%

Le Groupe ARCHOS enregistre un chiffre d'affaires de 32,3 M€ au 1er semestre 2018 contre 50,4 M€ au 1er semestre 2017.

La décroissance de ce semestre provient essentiellement de la baisse des ventes de smartphones et de la décision du groupe de se recentrer sur des métiers à forte valeur ajoutée autour de l'intelligence artificielle et de la Blockchain / Gestion des crypto actifs.

LOGIC INSTRUMENT affiche un chiffre d'affaires en baisse de -13% sur le premier semestre du fait du décalage de certaines commandes majeures pour des grands comptes.

Compte de résultat

Compte de résultat consolidé synthétique, en M€ S1 2018 S1 2017 Variation Variation en% Chiffre d'affaires 32,3 50,4 -18,1 -36% Marge Brute 5,5 11,7 -6,2 -53% en % du chiffre d'affaires 17% 23% Charges d'exploitation 9,8 15,1 -5,3 -35% Résultat opérationnel courant -4,2 -3,3 -0,9 N/A Résultat net -5,1 -4,6 -0,4 N/A

Marge brute

Le taux de marge brute est en baisse de 6 points en raison d'un effet euro / dollar défavorable sur la période et à des actions de déstockage de smartphones reconditionnés.

Charges d'exploitation

La société a réaligné ses ressources autour des pôles Solutions Mobiles, Intelligence Artificielle et Blockchain et a été en mesure de baisser ses dépenses d'exploitations de 35% sans affecter ses forces vives.

Résultat net

Le résultat opérationnel courant s'établit à -4,2 M€ en recul de 0,9 M€ par rapport au 1er semestre 2017.

Après prise en compte des éléments non récurrents, du résultat financier et l'impôt sur les résultats, le résultat net du semestre affiche une perte de -5,1 M€ contre -4,6 M€ au premier semestre 2017.

Principaux éléments bilanciels consolidés

Les principaux éléments de soldes bilanciels consolidés sont les suivants :

ACTIF, en millions d'euros

30 juin 2018

31 décembre 2017

30 juin 2017

Actifs non courants Actifs courants

5,6

5,2

- Stocks

- Clients

- Autres actifs courants

- Disponibilités

75,135,7 19,9 7,4 12,1

92,341,1 26,1 7,5 17,6

4,7 84,244,2 19,6 10,0 10,4

TOTAL ACTIF

80,7

97,5

88,9

PASSIF, en millions d'euros

Capitaux propres attribuables aux actionnairesd'ARCHOS SA

31 décembre 2017

30 juin 2017

30,5

35,5

37,6

Intérêts ne conférant pas le contrôlePassifs non courants

Passifs courants

- Dettes financières courantes - factor

- Dettes financières courantes

- Fournisseurs

- Autres dettes et autres provisions

4,911,4 34,04,6 3,0 12,2 14,2

4,912,4 44,79,0 5,2 15,3 15,2

4,911,4 35,15,1 7,8 10,5 11,7

TOTAL PASSIF

80,7

97,5

88,9