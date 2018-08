Archos : Résultats du premier semestre 2018

Activité et faits marquants du semestre

Chiffre d'affaires

Chiffre d'affaires consolidé (en M€) S1 2018 S1 2017 Variation Variation en % ARCHOS 26,8 44,1 -17,3 -39% LOGIC INSTRUMENT 5,5 6,3 -0,8 -13% Total 32,3 50,4 -18,1 -36%

Le Groupe ARCHOS enregistre un chiffre d'affaires de 32,3 M€ au 1er semestre 2018 contre 50,4 M€ au 1er semestre 2017.

La décroissance de ce semestre provient essentiellement de la baisse des ventes de smartphones et de la décision du groupe de se recentrer sur des métiers à forte valeur ajoutée autour de l'intelligence artificielle et de la Blockchain / Gestion des crypto actifs.

LOGIC INSTRUMENT affiche un chiffre d'affaires en baisse de -13% sur le premier semestre du fait du décalage de certaines commandes majeures pour des grands comptes.

Compte de résultat

Compte de résultat consolidé synthétique, en M€ S1 2018 S1 2017 Variation Variation en % Chiffre d'affaires 32,3 50,4 -18,1 -36% Marge Brute 5,5 11,7 -6,2 -53% en % du chiffre d'affaires 17% 23% Charges d'exploitation 9,8 15,1 -5,3 -35% Résultat opérationnel courant -4,2 -3,3 -0,9 N/A Résultat net -5,1 -4,6 -0,4 N/A

Marge brute

Le taux de marge brute est en baisse de 6 points en raison d'un effet euro / dollar défavorable sur la période et à des actions de déstockage de smartphones reconditionnés.

Charges d'exploitation

La société a réaligné ses ressources autour des pôles Solutions Mobiles, Intelligence Artificielle et Blockchain et a été en mesure de baisser ses dépenses d'exploitations de 35% sans affecter ses forces vives.

Résultat net

Le résultat opérationnel courant s'établit à -4,2 M€ en recul de 0,9 M€ par rapport au 1er semestre 2017.

Après prise en compte des éléments non récurrents, du résultat financier et l'impôt sur les résultats, le résultat net du semestre affiche une perte de -5,1 M€ contre -4,6 M€ au premier semestre 2017.

Principaux éléments bilanciels consolidés

Les principaux éléments de soldes bilanciels consolidés sont les suivants :

ACTIF, en millions d'euros 30 juin

2018 31 décembre

2017 30 juin

2017 Actifs non courants 5,6 5,2 4,7 Actifs courants 75,1 92,3 84,2 - Stocks 35,7 41,1 44,2 - Clients 19,9 26,1 19,6 - Autres actifs courants 7,4 7,5 10,0 - Disponibilités 12,1 17,6 10,4 TOTAL ACTIF 80,7 97,5 88,9 PASSIF, en millions d'euros 30 juin

2018 31 décembre

2017 30 juin

2017 Capitaux propres attribuables aux actionnaires d'ARCHOS SA 30,5 35,5 37,6 Intérêts ne conférant pas le contrôle 4,9 4,9 4,9 Passifs non courants 11,4 12,4 11,4 Passifs courants 34,0 44,7 35,1 - Dettes financières courantes - factor 4,6 9,0 5,1 - Dettes financières courantes 3,0 5,2 7,8 - Fournisseurs 12,2 15,3 10,5 - Autres dettes et autres provisions 14,2 15,2 11,7 TOTAL PASSIF 80,7 97,5 88,9

La trésorerie nette[1] au 30 juin 2018 s'établit à 12,1 M€ contre 10,4 M€ au premier semestre 2017 et 17,6 M€ en fin d'année 2017.

La variation de la trésorerie depuis le 31 décembre 2017 résulte principalement des flux suivants (le sens des signes indique l'impact sur la trésorerie) :

des flux nets de trésorerie générés par l'activité de +2,2 M€ en lien avec la baisse des comptes clients et à une forte déplétion du stock de fin d'année sur le premier semestre 2018,

un moindre recours aux financements pour un montant de -8,1 M€ en raison de la baisse de l'activité,

des augmentations de capital liées aux exercices de BSAR (Bons de Souscription en Actions Remboursables) pour +0,5 M€.

Autres faits marquants

Annonce de la Gamme Hello : l'intelligence artificielle au cœur des foyers

La Gamme Hello, livrable à compter de Septembre 2018, permettra d'offrir au consommateur une solution unique d'assistants vocaux et vidéos. Ces produits permettront de générer également de la marge autour de services de proximité ou des services via les objets intelligents qui y seront rattachés.

Accord de lancement d'une gamme de produits en environnement Amazon Alexa

ARCHOS développe une gamme avec le support des équipes R&D d'Amazon qui sera dotée de l'environnement Amazon Alexa. Cette gamme sera commercialisé à compter de la fin de l'année 2018

Lancement du premier produit pour les solutions Blockchain, le Safe-T mini

Fabriqué par Eiffage Energie Electronique à Verquin, dans le Nord de la France, pour garantir un haut niveau de traçabilité et de sécurité, l'ARCHOS Safe-T mini embarque :

Une puce mémoire chiffrée, en complément de son code PIN à 6 chiffres.

Un logiciel open source, basé sur la solution Trezor, disponible sur GitHUB.

Le stockage sécurisé des fonds rapatriés après trading sur les plateformes d'échanges choisies par l'utilisateur.

La compatibilité avec les crypto monnaies Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Dash, Ether, Ether Classic, Litecoin, jetons ERC20.

Le Safe-T Mini est disponible à la vente auprès de nombreux partenaires internationaux depuis juillet 2018.

Perspectives

Depuis 2017, ARCHOS met en place son plan stratégique afin d'opérer un changement radical de son activité et concentrer ses efforts de développement autour de trois pôles d'activités afin d'augmenter la monétisation des services par rapport à la vente de matériel et valoriser progressivement sa base installée d'utilisateurs.

Solutions Mobiles

Ce pôle regroupera les activités autour de la mobilité incluant tablettes, smartphones, PC's, All in One, mobilité urbaine pour le BTC et le BTB. ARCHOS compte continuer à proposer des produits innovants autour de la charge sans fil, les écrans souples, les produits adaptés aux conditions extrêmes et les premiers déploiements autour de la 5G avec son partenaire ZTE / Nubia. Intelligence artificielle

Ce pôle regroupe tous les produits conçus autour de l'intelligence artificielle comme la Gamme Hello en environnement Android, mais aussi la Gamme Mate pour Amazon Alexa. Ce pôle inclura également l'écosystème d'objets intelligents commandables à la voix, comme PicoWAN mais aussi un nombre important de partenaires industriels proposant des accessoires intelligents comme des ampoules commandables à la voix, thermostats, portiers vidéos ou détecteurs de qualité de l'air. Solutions Blockchain

ARCHOS entre dans l'ère Blockchain avec un premier produit fabriqué en France, disponible depuis le 17 juillet 2018, le « Safe-T mini », portefeuille physique pour stocker les crypto actifs en sécurité. Viendront s'ajouter au cours du second semestre 2018 de nouveaux produits et des services autour de la Blockchain avec pour objectif de démocratiser les crypto actifs en proposant des solutions uniques pour transformer l'acte d'acquisition de crypto actifs, les échanges entre particuliers et les paiements tout en préservant la sécurité des portefeuilles.

Ce changement radical entrepris en 2017 devrait porter ses fruits dès 2019 et permettre de démontrer que le modèle économique sera porté désormais tout autant par la vente de produits que par la vente de services auprès de sa base de consommateurs.

A propos d'ARCHOS :

ARCHOS, pionnière dans l'électronique grand public, a sans cesse révolutionné ce marché. La marque française a ainsi été la première à proposer un lecteur MP3 à disque dur en 2000, un baladeur multimédia en 2003, des tablettes Google Android™ en 2009, un écosystème pour la maison intelligente dès 2014 et PicoWAN, le 1er réseau collaboratif dédié aux objets connectés, en 2016. Aujourd'hui, ARCHOS conçoit et démocratise au niveau mondial des solutions à forte valeur d'innovation : tablettes et smartphones, maison et IoT, mobilité urbaine et sécurité des blockchains. Avec un siège social en France, des bureaux en Europe et en Asie, elle est devenue un acteur paneuropéen incontournable qui compte poursuivre son expansion. ARCHOS est cotée au compartiment C d'Eurolist, Euronext Paris, ISIN Code : FR0000182479. www.archos.com.

Contact :

Loïc Poirier

Directeur Général Email : poirier@archos.com

Téléphone : 01 69 33 16 90

[1] La trésorerie nette correspond aux disponibilités à l'actif minorées des découverts bancaires éventuellement inclus dans le poste « dettes financières courantes »

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-54681-archos_resultats-s1-2018-vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews