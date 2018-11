Archos : augmentation de capital sursouscrite

12/11/2018 | 13:41

Archos annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du DPS des actionnaires lancée le 17 octobre, d'un montant de 4,3 millions d'euros (dont 0,4 million libérés par compensation de créance), après exercice partiel de la clause d'extension.



A l'issue de la période de souscription qui s'est achevée le 30 octobre, 11.522.394 actions nouvelles ont été demandées sur les 10.185.009 actions nouvelles initialement offertes, soit un taux de sursouscription d'environ 1,13 fois l'offre initiale.



Archos a donc décidé d'exercer partiellement la clause d'extension à hauteur de 649.885 actions supplémentaires, et ainsi de porter le nombre de titres offerts à 10.834.894, et par conséquent le produit brut total de l'émission à 4.333.957,60 euros.



