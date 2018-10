Archos : l'Archos Hello 7 en avant-première chez Fnac Darty

05/10/2018 | 12:57

Le groupe Archos annonce ce jour que le groupe Fnac Darty a débuté la commercialisation, en avant-première, de son Archos Hello 7, une enceinte à commande vocale dotée d'un écran.



L'Archos Hello 7 se présente ainsi sous la forme d'un écran connecté, destiné à 'simplifier la vie quotidienne' de ses utilisateurs.



Il est disponible sur les sites de la Fnac et de Darty. Il sera proposé dans les magasins du groupe à partir du 11 octobre.





