Archos : lance une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant d’environ 4 M Français

Archos lance une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant d'environ4 M€ pouvant être porté à environ 4,7 M€ en cas d'exercice de la clause d'extension

Prix unitaire de souscription : 0,40 euro

Parité : 2 actions nouvelles pour 9 actions existantes

Période de négociation des droits préférentiels de souscription : du 15 octobre 2018 au 26 octobre 2018

Période de souscription des actions nouvelles : du 17 octobre 2018 au 30 octobre 2018

Paris, le 11 octobre 2018. Archosannonce le lancement d'une augmentation decapital avec maintiendu droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires d'un montant brutinitial de 4.074.003,60 euros, pouvant être porté à 4.685.104euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension. L'autorité des marchés financiers (AMF) a apposé le10 octobre 2018 le visa n° 18-481 sur le

Prospectus relatif à cette opération, composé du Document de Référence de la Société enregistré le 2 octobre 2018 sous le numéro R.18-067, et de la Noted'Opération (incluant le résumé du Prospectus). Cette augmentation de capital, destinée en premier lieu aux actionnairesd'Archosmais égalementouverte à tous les investisseurs, s'effectue à travers l'émission de10.185.009 actions nouvelles,susceptible d'être portée à 11.712.760actions nouvelles en cas d'exercice intégral de la clause d'extension, au prix unitaire de0,40 euro, représentant une décote faciale de 32,2% par rapport aucours de clôture de l'actionArchos le 9 octobre 2018 (0,59 euro).

La présente augmentation de capital a pour objectif principal de soutenir le financement des activités de recherche et développement de la Société enmatière d'intelligence artificielle et de blockchain, et le financement des dépenses de marketing pour la promotion des produits et services associés à ces nouveaux vecteurs de développement.

LoïcPoirier, Directeur général d'Archos, déclare : «ARCHOS a entamé depuis plusieurs mois un virage stratégique majeur, qui doit replacer la Société sur le chemin de la croissance, clé de sonretour à la profitabilité. Nous nous déployons actuellement autour d'une nouvelle offre produitsinnovante, reposant sur 3 piliers couvrant chacun un segment de marché à fort potentiel de développement: les solutions mobiles, l'intelligence artificielle et la sécurité des transactionsblockchain.J'annonce pour ma part mon intention de souscrire à cette augmentation de capital à hauteur de l'intégralitédes DPS attachés à mes actions ARCHOS.L'engagement de souscriptionde la société JOYAR portant sur 1.000.000 actions marque également sa confiance dans nos projets. Cette opération est une opportunité unique pour entamer une nouvelle phase decroissance et un moment clé de l'histoire d'ARCHOS.»

PRINCIPALES MODALITESDE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

Capital social avant l'opération

Le capital sociald'Archos est composé de 45.832.542 actions, intégralement souscrites et libérées,d'une valeur nominale de cinquante centimes d'euro (0,50€)chacune, admises aux négociations sur le marchéréglementé d'Euronext Paris.

Code de l'action

Code ISIN : FR0000182479

Classification ICB : 3743-Consumer Electronics Mnémonique : JXR

Lieu de cotation : marché réglementé d'Euronext Paris (« Euronext Paris ») -Compartiment C

Code LEI : 969500ZT25US69VW0K91

Nombre d'actions nouvelles à émettre

10.185.009 actions nouvelles d'une valeur nominale de0,50€ chacune. En fonction de l'importance de la demande, le Conseil d'administration de laSociété pourra décider d'augmenter le nombre initial d'actions nouvelles à émettre dans la limite de 15%, soit à hauteur d'un maximum de1.527.751 actions nouvelles complémentaires, pour porter le nombretotal maximum d'actions nouvelles à 11.712.760dans le cadre de l'exercice d'une clause d'extension.

Prix de souscription des actions nouvelles

0,40 euro par action, à libérer intégralement en numéraire (par versement en espèces ou compensation de créance), représentant une décote faciale de 32,2% par rapport au cours de clôturede l'actionArchos le jour de bourse précédant levisa de l'AMF sur le Prospectus (soit0,59 euro le 9 octobre 2018).

Le prix de souscription des actions nouvelles étant inférieur à leur valeur nominale (0,50 euro), la libération des actions nouvelles sera effectuée pour partie en numéraire (à hauteur de 0,40 euro par action) et pour l'autre partie par incorporation d'un montant prélevé sur le poste « primes d'émission »

(à hauteur de 0,10 euro par action).

Montant brut de l'opération

4.074.003,60 euros pouvant être porté à 4.685.104 eurosen cas d'exercice intégral de la clause d'extension(dont 400.000 euros par voie de compensation de créances).

Le montant de l'augmentation de capital permettra de couvrir les besoins de la Société relatifs audéveloppement des nouvelles activités (intelligence artificielle et blockchain) pour l'exercice 2019. La Société n'exclut pas de recourir ultérieurement (en 2019) à de nouvelles sources de financement pour couvrir les besoins relatifs au développement de ces nouvelles activités pour l'exercice 2020.

Intentions et engagements de souscription

Monsieur Loïc Poirier, qui détient à la date du Prospectus 740.000 actions de la Société, a informé la

Société de son intention de souscrire à l'augmentation de capital à titre irréductible à hauteur de164.000 actions Archos en exerçant la totalité des droits préférentiels de souscription attachés aux740.000 actions Archos qu'il détient, soit un montant total de souscription représentant1,61% dumontant de l'émission.

Monsieur Henri Crohas, Président du Conseil d'administration de la Société, a quant à lui informé la Société de sonintention de ne pas participer à l'augmentationde capital et en conséquence, de son intention de céder les 2.727. 884 droits préférentiels de souscription attachés à ses 2.727. 884 actions de la Société.

JOYAN (HONG KONG) LIMITED (également dénommée « JOYAR »), qui ne détient à la date du Prospectus aucune action de la Société,s'estengagée de manière irrévocable et inconditionnelle à (i) acquérirl'intégralité dubloc de 2.727.884 droits préférentiels de souscription auprès de Monsieur Henri

Crohaspour un prix global d'un (1) euro et (ii) souscrire, dès le premier jour de la période de souscription, à l'augmentation de capital par exercice des droits préférentiels de souscriptionà hauteurde 242.478,40 € à titre irréductible (représentant 5,95% du montant de l'émission) et à hauteur de 157.521,60 € à titre réductible (représentant 3,87% du montant de l'émission).Il est précisé que, dansl'hypothèse où l'intégralité decet engagement de souscription (visant un total de 1.000.000 actions nouvelles) ne pourrait pas être servie (à titre irréductible et à titre réductible) dans le cadre del'émission, la Société s'est engagée à mettre en œuvre d'ici le 31 décembre 2018 au plus tard, uneaugmentation de capital réservée à cet investisseur visant à émettre le solde d'actions Archosnécessaire pour atteindre une souscription totale de 1.000.000 actions. Le cas échéant, le prix de souscription des actions à émettre dans le cadre de l'augmentation de capital réservée seraitdéterminé en appliquant une décote identique à celle appliquée pour la détermination du prix de souscription des actions émises dans le cadre de la présente opération(étant précisé qu'en tout étatde cause ce prix de souscription ne pourra pas être inférieur à 0,40 euro).

JOYARs'est engagée à souscrire aux actions nouvelles par compensation avec tout ou partie de la créance détenue à l'encontre de la Société (créance d'un montant total de515.035 euros).

JOYAR est un fournisseur de la Société, avec lequel un partenariat stratégique vient d'être conclu.

Modalités de souscription

La souscription des actions nouvelles sera réservée, par préférence :

-aux porteurs d'actions existantes enregistrées comptablement surleur compte-titres à l'issue de la journée comptable du 12 octobre 2018, qui se verront attribuer des droits préférentiels de souscription le 15 octobre2018, à raison d'un droit préférentiel de souscription par action existante de la Société ; et

-aux cessionnaires des droits préférentiels de souscription.

Les titulaires de droits préférentiels de souscription pourront souscrire :

-à titre irréductible, à raison de 2 actions nouvelles pour 9 actions existantes possédées. 9 droits préférentiels de souscription permettront de souscrire 2 actions nouvelles au prix de 0,40 euro par action ; et

-à titre réductible,le nombre d'actions nouvelles qu'ils désireraient en sus de celui leur revenantduchef de l'exercice de leurs droits à titre irréductible.

Cotation des droits préférentiels de souscription

Les droits préférentiels de souscription seront détachés le 15 octobre 2018 et négociables sur

Euronext Paris du 15 octobre2018 jusqu'à la clôture de la période de négociation des droits

préférentiels desouscription, soit jusqu'au26 octobre 2018 inclus, sous le code ISIN FR0013369071.

En conséquence, les actions existantes seront négociées ex-droit à compter du 15 octobre 2018.

Valeur théorique du droit préférentiel de souscription

0,035€ (sur la base du cours de clôture de l'actionArchos le 9 octobre 2018, soit 0,59€). Le prix de souscription des actions nouvelles fait apparaitre une décote de 27,99% par rapport à la valeurthéorique de l'action ex-droit (0,555€).

Calendrier indicatif del'opération

28 septembre 2018 Publication d'une notice au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires relative à la suspension d'exercice des droitsattachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société 9 octobre 2018 Début du délai desuspension de l'exercice des droitsattachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société Décision du Directeur Général agissant sur subdélégationdu Conseil d'administration, de procéder à uneaugmentation de capital dans le cadre de la délégation del'Assemblée générale 10 octobre 2018 Visa de l'AMF sur le Prospectus 11 octobre 2018 Diffusion d'un communiqué de presse de la Société décrivant les principales caractéristiques de l'augmentationde capital et les modalités de mise à disposition du Prospectus Diffusion par Euronext Paris de l'avis d'émission 15 octobre 2018 Détachement et début des négociations des droits préférentiels de souscription sur Euronext Paris 17 octobre 2018 Ouverture de la période de souscription aux actions nouvelles 26 octobre 2018 Fin de la cotation des droits préférentiels de souscription 30 octobre 2018 Clôture de la période de souscription aux actions nouvelles 6 novembre 2018 Décision du Conseil d'administration aux fins d'arrêter les modalités définitives de l'augmentation de capital (date limite d'exercice de laclause d'extension) 7 novembre 2018 Diffusion d'un communiqué de presse de la Société annonçant le résultat des souscriptions Diffusion par Euronext Paris de l'avis d'admission desactions nouvelles indiquant le montant définitif del'augmentation de capital et indiquant le barème derépartition pour les souscriptions à titre réductible 9 novembre 2018 Émission des actions nouvelles - Règlement-livraison Admission des actions nouvelles aux négociations sur Euronext Paris 12 novembre 2018 Reprise de la faculté d'exercice des droits attachés auxvaleurs mobilières donnant accès au capital de la Société

Autorisations sociales

La présente augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription a été autoriséepar l'assemblée générale mixte du22 juin 2017, aux termes de sa 12èmerésolution.

Faisant usage de cette délégation de compétences, le Conseil d'administration a décidé, le14 septembre2018, d'autoriser l'émission avec maintien du droit préférentiel de souscription des

actionnaires d'un maximum de22.425.000 actions nouvelles de la Société et de subdéléguer, en application de l'article L. 225-129-4 du code de commerce, ses pouvoirsau Directeur Général à l'effet de fixer les modalités définitives de l'opération (notamment le nombre d'actions nouvelles, leprix desouscription et le calendrier de l'augmentation de capital) ou d'y surseoir.

Faisant usage de cette subdélégation de pouvoirs, le Directeur Général a fixé, le 9 octobre 2018, lesmodalités définitives de l'augmentation de capital par émission d'actions avec maintien du droitpréférentiel de souscription.

Mise à disposition du Prospectus

Des exemplaires du Prospectus sont disponibles sans frais au siège social de la Société, 12, rue

Ampère - ZI Igny -91430 Igny, ainsi qu'en version électronique sur le site Internet de l'Autorité desmarchés financiers(www.amf-france.org)et sur celui de la Société(http://www.archos.com/fr/corporate/investors).

Facteurs de risques

Les facteurs de risque relatifs à la Société et à son activité sont décrits dans le chapitre 4 du Document de Référence faisant partie du Prospectus.

En complément de ces facteurs de risque, les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décisiond'investissement, à se référer aux facteurs de risque relatifs aux valeurs mobilières émises présentés au chapitre 2 de la Note d'Opération.

Partenaires de l'opération

Teneur de Livre

Conseil de la Société

RTO/Marketing Investisseurs

Institutionnels

