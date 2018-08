Archos : lancement d'appareils compatibles AI fin septembre

29/08/2018 | 13:52

Archos confirme la disponibilité de ses premiers appareils compatibles AI (intelligence artificielle) fin septembre à travers l'Europe, sur son site Internet et dans les rayons des partenaires distributeurs, à des prix allant de 129 à 199 euros.



'Entièrement conçus par l'équipe Archos à Paris, ces trois compagnons du quotidien, Archos Hello 5, 7 et 10, intègrent les plus récentes technologies, à la fois matérielles et logicielles, pour une un style de vie plus intelligent', explique-t-il.



Il précise que l'appareil arbore un écran tactile haute définition, un système audio haute-fidélité, un processeur quatre coeurs, une connectivité Bluetooth et Wi-Fi, un appareil photo 5 MP, deux microphones et une batterie.



