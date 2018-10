Archos : lancement d'une augmentation de capital

11/10/2018 | 09:40

Archos annonce le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du DPS des actionnaires d'un montant brut initial de 4.074.003,60 euros, pouvant être porté à 4.685.104 euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension.



Cette levée de fonds s'effectue à travers l'émission de 10.185.009 actions nouvelles, susceptible d'être portée à 11.712.760, au prix unitaire de 0,40 euro, représentant une décote faciale de 32,2% par rapport au cours de clôture de l'action le 9 octobre.



L'opération vise à soutenir le financement des activités de recherche et développement en matière d'intelligence artificielle et de blockchain, et le financement des dépenses de marketing pour la promotion des produits et services associés à ces vecteurs de développement.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.