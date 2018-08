Archos : perte nette semestrielle de 5,1 millions d'euros

08/08/2018 | 18:52

Publiés ce mercredi hors cotation, les comptes du premier semestre 2018 d'Archos ont été marqués par une perte nette de 5,1 millions d'euros, contre une perte de 4,6 millions au terme des 6 premiers mois de 2017.



Le groupe a également fait état d'un résultat opérationnel courant de -4,2 millions d'euros, à comparer à -3,3 millions d'euros à la même période en 2017.



De même, la marge brute a reculé de 53% sur un an à 5,5 millions d'euros (11,7 millions un an plus tôt), 'en raison d'un effet euro/dollar défavorable sur la période et à des actions de déstockage de smartphones reconditionné'.



Marqué par 'la baisse des ventes de smartphones et de la décision du groupe de se recentrer sur des métiers à forte valeur ajoutée autour de l'intelligence artificielle et de la Blockchain', le chiffre d'affaires a de surcroît baissé de 36% à 32,3 millions d'euros, dont une contribution de 5,5 millions de Logic Instrument.



'Depuis 2017, Archos met en place son plan stratégique afin d'opérer un changement radical de son activité et concentrer ses efforts de développement autour de trois pôles d'activités ('Solutions Mobiles', 'Intelligence Artificielle' et 'Solutions Blockchain') afin d'augmenter la monétisation des services par rapport à la vente de matériel et valoriser progressivement sa base installée d'utilisateurs. (...) Ce changement radical devrait porter ses fruits dès 2019 et permettre de démontrer que le modèle économique sera porté désormais tout autant par la vente de produits que par la vente de services auprès de sa base de consommateurs', commente le groupe.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.