Archos Sa : ARCHOS - Résultats du 1er semestre 2020

Résultats du premier semestre 2020





Le Groupe enregistre un chiffre d'affaires de 11,2 M€ sur le premier semestre 2020, contre 17,2 M€ sur le premier semestre 2019.



Chiffre d'affaires consolidé (en M€) S1 2020 S1 2019 Variation Variation en % ARCHOS 6,1 11,5 -5,4 -47% LOGIC INSTRUMENT 5,1 5,7 -0,6 -10% Total 11,2 17,2 -5,9 -35%

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil d'Administration du 7 Août 2020.





La décroissance provient essentiellement de l'arrêt brutal de l'activité en France entre le 17 Mars et le 11 Mai 2020 suite à l'épidémie de COVID 19.

De plus, le Groupe a subi l'arrêt de l'économie chinoise et des difficultés d'approvisionnement après le nouvel an chinois.





Compte de résultat simplifié



Compte de résultat consolidé synthétique, en M€ S1 2020 S1 2019 Variation Variation en % Chiffre d'affaires 11,2 17,2 -5,9 -35% Marge Brute 2,8 2,9 -0,2 -6% en % du chiffre d'affaires 24,5% 17,1% 7,5 pts n/a Charges opérationnelles courantes (hors amortissements et autres charges courantes) 4,0 8,4 -4,4 -53% EBITDA -1,2 -5,4 4,2 n/a en % du chiffre d'affaires -10,8% -31,7% 20,9 pts n/a Amortissements et autres charges courantes 0,3 0,4 0,0 -12% Résultat opérationnel courant -1,5 -5,8 4,3 n/a Charges et produits opérationnels non courants 0,8 -20,6 21,4 n/a Résultat financier -0,6 -0,1 -0,5 n/a Impôt sur les résultats 0,0 -0,1 0,1 n/a Résultat net -1,4 -26,6 25,3 n/a





Malgré un contexte difficile où la COVID 19 a particulièrement touché la société, les équipes ont su se réorganiser pour améliorer le mix produit, réduire drastiquement les dépenses et préparer le futur du Groupe pour un retour à une croissance profitable.

Le taux de marge brute du Groupe s'établit à 24,5 % soit 7,5 points de mieux qu'au premier semestre 2019. Le Groupe s'exerce à améliorer son mix produit, en se concentrant sur le segment professionnel et les produits à plus forte valeur ajoutée.

Les charges opérationnelles courantes (hors amortissements et autres charges courantes) s'établissent à 4,0 M€ contre 8,4 M€ au premier semestre 2019, soit une baisse de 53%. Les économies entamées se poursuivent et le Groupe s'est organisé pour renouer avec une croissance profitable. Désormais, la gamme est plus courte et le Groupe se concentre à développer ses parts de marché en zone Euro.

Le résultat opérationnel courant est de -1,5 M€ contre - 5,8 M€ sur le premier semestre 2019.

Les charges et produits opérationnels non courant s'élèvent à +0,8 M€. Le Groupe a ainsi réussi à revendre des pièces détachées et produits recyclés qui avaient été provisionnés.

Le résultat net consolidé s'établit à -1,4 M€ contre -26,6 M€ sur le premier semestre 2019.





Principaux éléments bilanciels consolidés





ACTIF, en millions d'euros 30 juin 2020 31 décembre 2019 30 juin 2019 Actifs non courants 2,2 3,3 7,4 Actifs courants 25,4 27,1 32,7 - Stocks 3,6 3,4 7,9 - Clients 8,8 11,5 12,1 - Autres actifs courants 4,6 5,1 6,3 - Disponibilités 8,4 7,1 6,4 TOTAL ACTIF 27,6 30,3 40,2 PASSIF, en millions d'euros 30 juin 2020 31 décembre 2019 30 juin 2019 Capitaux propres attribuables aux actionnaires d'ARCHOS SA -13,4 -14,7 -7,1 Intérêts ne conférant pas le contrôle 4,9 4,9 4,9 Passifs non courants 5,7 11,9 12,3 Passifs courants 30,5 28,2 30,1 - Dettes financières courantes - factors 0,0 0,0 1,3 - Dettes financières courantes 11,0 3,0 3,1 - Fournisseurs 11,0 12,5 13,7 - Autres dettes et autres provisions 8,5 12,8 11,9 TOTAL PASSIF 27,6 30,3 40,2





Le stock s'établit à 3,6 M€ contre 7,9 M€ l'année précédente à la même période. La société compte à l'avenir maintenir un stock minimum afin d'éviter les coûts d'obsolescence des produits.

Les comptes clients s'établissent à 8,8 M€ contre 12,1 M€ l'année précédente, du fait de la décroissance du chiffre d'affaires.

La trésorerie s'établit à 8,4 M€, en hausse de 2,0 M€ par rapport à l'année précédente. Compte tenu du niveau de trésorerie au 30 juin 2020, des tranches d'OCA BSA restant à tirer auprès de Yorkville, et de la renégociation en cours des modalités de remboursement du prêt contracté auprès de la BEI pour un montant de 6 millions d'euros, la société ARCHOS devrait pouvoir faire face à ses engagements pour les 12 prochains mois.





Evènements et Perspectives 2020



Le Groupe ARCHOS, fort de ses 30 années d'activité dans les solutions mobiles pour le grand public et les professionnels a démontré sa résilience face à une crise inédite et a su se restructurer rapidement.

Plus forte désormais, ARCHOS possède tous les atouts pour offrir à ses utilisateurs et à ses partenaires des produits et services innovants et garder son ADN de leader européen en solutions mobiles.

Le développement de la 5G va permettre au Groupe d'étoffer son offre produit pour répondre à l'appétence du marché envers cette nouvelle technologie et devrait contribuer à la croissance du chiffre d'affaires en 2021.

Pour rappel, un premier partenariat de représentation commerciale a été signé début 2020 avec le Groupe chinois Etekcity, qui commercialise des produits technologiques pour la maison aux USA et souhaite développer avec ARCHOS sa distribution en Europe. Les premières facturations devraient être réalisées d'ici la fin de l'année.





------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A propos d'ARCHOS :

ARCHOS, pionnière dans l'électronique grand public, a sans cesse révolutionné ce marché. La marque française a ainsi été la première à proposer un lecteur MP3 à disque dur en 2000, un baladeur multimédia en 2003, des tablettes Google Android™ en 2009, un écosystème pour la maison intelligente dès 2014 et PicoWAN, le 1er réseau collaboratif dédié aux objets connectés, en 2016. Aujourd'hui, ARCHOS conçoit et démocratise au niveau mondial des produits à forte valeur d'innovation : solutions mobiles, intelligence artificielle & IoT et blockchains. Avec un siège social en France, des bureaux en Europe et en Asie, ARCHOS s'affirme comme un acteur paneuropéen incontournable, coté au compartiment C d'Eurolist, Euronext Paris, ISIN Code : FR0000182479. www.archos.com.



Contact Investisseurs :

Loïc Poirier – Directeur Général – poirier@archos.com - 01 69 33 16 90

Toutes les marques commerciales ou déposées mentionnées dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : yHBpaZZoaZqWympsapVql5ZkZpqWmGeYmGnKxWWelZfGmp6Vxmxmm8nLZm9lm21u

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/64688-archos_-resultats-1er-semestre-2020.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2020 ActusNews