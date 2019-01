Arconic : abandon de l'idée d'une vente par le conseil

22/01/2019 | 15:39

Arconic, société d'ingénierie issue d'une scission d'Alcoa en 2016, annonce que son conseil d'administration a décidé d'abandonner l'idée d'une vente potentielle de l'entreprise, dans le cadre de sa revue de portefeuille et stratégique.



'Nous n'avons pas reçu de proposition pour une transaction sur l'ensemble du groupe qui correspondrait aux meilleurs intérêts des actionnaires d'Arconic et aux autres parties prenantes', explique son président John C. Plant.



Il ajoute qu'Arconic va poursuivre son processus annoncé précédemment pour une vente de l'activité systèmes pour le bâtiment et la construction, et 'plus largement rester fortement concentré sur la création de valeur pour les actionnaires'.



