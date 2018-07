Arconic : va céder sa division de bâtiment

Cette décision fait suite à une revue stratégique de six mois et intervient après des informations de presse selon lesquelles le groupe américain a reçu des propositions de reprise d'au moins deux sociétés de capital-investissement.

"Nous avons lancé le processus de vente de notre division Building and Construction Systems, c'est le premier résultat de notre revue stratégique qui se poursuit", a déclaré le directeur général Charles "Chip" Blankenship.

L'action Arconic s'adjuge 4,07% à 21,71 dollars vers 15h25 GMT à Wall Street, aidée aussi par la publication de résultats trimestriels meilleurs que prévu.

L'activité de bâtiment et de systèmes de construction fait partie de la division Transport et Construction d'Arconic, qui fournit des matériaux pour l'industrie de la construction et fabrique aussi des roues pour poids-lourds.

Le groupe du Michigan a fait état d'un chiffre d'affaires total de 3,57 milliards de dollars (3,05 milliards d'euros) au deuxième trimestre, contre 3,26 milliards un an plus tôt, et il a réaffirmé sa prévision d'un chiffre d'affaires 2018 compris entre 13,7 et 14,0 milliards de dollars.

(Sanjana Shivdas à Bangalore, Véronique Tison pour le service français)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ALCOA CORPORATION 1.24% 43.11 -20.96% ARCONIC 3.69% 21.6325 -23.45%