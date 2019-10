Paris, le 11 Octobre 2019

Spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'images dans l'univers industriel, Arcure a été sélectionnée par le consortium Lendlease Samsung Bouygues Joint-Venture (LSBJV) pour équiper les engins œuvrant sur le chantier le projet WestConnex M4-M5 Link à Sydney avec le Blaxtair®, la solution de référence dans la protection périmétrique autour des véhicules industriels.

« WestConnex est l'un des plus importants projets d'infrastructure routière en Australie. Après avoir équipé certains chantiers du Grand Paris ou des nouvelles lignes du métro londonien, nous sommes fiers d'œuvrer à la sécurité de cet immense chantier. Cette nouvelle collaboration pour un projet d'infrastructure de cette envergure témoigne de la pertinence de notre solution sur ces marchés et nous encourage dans la conquête de nouveaux projets, en particulier à l'international », souligne Franck Gayraud, CEO et co-fondateur d'Arcure.



Fruit d'une collaboration entre Arcure et les laboratoires de recherche du CEA, le Blaxtair® est le système de détection embarqué de référence pour le monde de l'industrie. Cette caméra 3D innovante détecte les obstacles autour des véhicules de chantier ou de transport logistique et, grâce à l'IA, différencie un humain positionné dans le champ d'action du véhicule d'un autre type d'obstacle, évitant ainsi les accidents. Sa technologie, unique au monde à ce jour, est suffisamment précise pour prévenir le conducteur en cas de danger, en évitant les alarmes inutiles et les arrêts intempestifs des engins. Cette adaptabilité et cette réactivité offerte par le Blaxtair® permet la circulation sans risques ni perturbations sur des sites aux conditions les plus exigeantes. Arcure équipera, dans un premier temps, près de 80 véhicules du chantier avec la solution Blaxtair®.

Les liaisons M4 et M5 du projet WestConnex sont composées de deux tunnels à quatre voies longues de 7,5 kilomètres, reliant l'autoroute M4 à la nouvelle autoroute M5. Ces tunnels s'inscrivent dans le cadre d'un programme autoroutier baptisé WestConnex, d'une longueur de 33 kilomètres, visant à faciliter le quotidien des 5,25 millions d'habitants de Sydney, la ville la plus peuplée d'Australie. Le consortium Lendlease Samsung Bouygues Joint-Venture (LSBJV), composée de Lendlease Engineering, Samsung C&T Corporation et Bouygues Construction Australia (filiale de Bouygues Travaux Publics), a débuté les travaux fin 2018 et devrait les achever en 2023.



Partenariat de distribution

Pour cette implantation dans le projet WestConnex, Arcure s'est appuyée sur UPG, son nouveau partenaire de distribution en Australie qui réalisera les installations et assurera le support et la vente de Blaxtair®. UPG, une société de Herga Group qui est implanté sur le territoire depuis 130 ans, travaille avec les leaders technologiques pour apporter à ses clients des solutions adaptées à leurs besoins dans tous les domaines : construction, exploitation minière, gestion des déchets… 170 salariés œuvrent pour construire des relations commerciales de long terme et fondées sur des valeurs d'excellence et d'intégrité.

Ce partenariat devrait permettre à la société de poser les premiers jalons de son développement sur le marché australien et de faciliter l'adoption de la solution Blaxtair® par les utilisateurs finaux. Cette stratégie de partenariat est un levier de développement fort pour le groupe, à l'instar de ce que la société a réalisé sur le marché Japonais en 2017. Dans le cadre de sa feuille de route stratégique, Arcure œuvre actuellement au déploiement de partenariats de distribution avec de grands réseaux, notamment en Europe et aux Etats-Unis, marché sur lequel la société voit les premiers signes encourageants de son implantation au 1er semestre 2019.



A propos d'Arcure

Créée en 2009, Arcure est une société de haute technologie, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l'autonomie et la sécurité des engins et robots industriels.

En collaboration avec les équipes de recherche du CEA, Arcure a notamment développé Blaxtair®, une solution de pointe de détection intelligente de piétons, garantissant la sécurité autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et notamment dans les environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à plus de 6000 exemplaires dans plus de 30 pays, Blaxtair® est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d'engins.

Plus récemment, Arcure a élargi son offre avec Oméga, un capteur de vision 3D issu de la technologie Blaxtair® destiné exclusivement aux constructeurs et aux intégrateurs de systèmes intelligents pour l'industrie 4.0.

Arcure, cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 - Mnémo : ALCUR) a réalisé, en 2018, un chiffre d'affaires de 7,4 M€ (dont 54% à l'international), en croissance de près de 50%.



