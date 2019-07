Arcure : Résultats du 1er semestre 2019

Pantin, le 29 juillet 2019

Activité en hausse de 7%, retraitée des effets de base exceptionnels[1] au 1 er semestre 2018 ;

semestre 2018 ; Progression de 6 points du taux de marge brute, confirmant l'optimisation continue des coûts de production de Blaxtair® ;

Ouverture de la filiale américaine et d'un bureau en Allemagne ;

Signature d'un partenariat technologique et commercial avec Liebherr ;

Renforcement de l'effectif commercial, pour engager un nouveau cycle de croissance ;

Coûts non récurrents liés aux nouveaux financements ;

Solide niveau de trésorerie ;

Prises de commandes record en juillet 2019 et forte croissance attendue au 2nd semestre.

Arcure, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement de l'image pour l'industrie, annonce aujourd'hui ses résultats pour le premier semestre 2019. Les états financiers ont été arrêtés par le Directoire et examinés par le Conseil de surveillance en date du 26 juillet 2019. Le rapport financier semestriel, incluant les comptes au 30 juin 2019 et leurs annexes, sera disponible le 29 juillet après Bourse dans la rubrique « Documents financiers » sur le site internet de la société www.arcure-bourse.com.

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS SEMESTRIELS 2019

En milliers d'euros 1er sem. 2019[2] 1er sem. 2018 Variation en € % Chiffre d'affaires 3 234 4 177 (943) (23%) Autres produits 750 699 51 +7% Marge brute[3] 1 527 1 732 (168) (10)% Taux de marge brute 47% 41% +6 points Résultat d'exploitation ajusté[4] (976) (7) (969) ns. Résultat financier (248) (19) (228) ns. Crédit d'impôt Innovation 19 19 0 ns. Résultat net (1 205) (7) (1 198) ns.

CHIFFRE D'AFFAIRES SEMESTRIEL DE 3,2 M€

Le chiffre d'affaires d'Arcure pour le 1er semestre 2019 s'établit à 3,2 M€, contre 4,2 M€ lors de la même période de l'exercice précédent. Alors que les fondamentaux de l'activité sont solides et que la demande globale pour le Blaxtair® progresse, cette évolution reflète essentiellement un effet de base défavorable. En effet, Arcure avait enregistré au 1er semestre 2018, comme indiqué lors de son introduction en Bourse, de forts volumes (pour un montant d'environ 1,3 M€) liés à la constitution de stocks par son distributeur pour le marché japonais. Après une importante phase d'écoulement de ces stocks sur la seconde moitié de l'année 2018 et le début d'année 2019, Arcure a enregistré de nouvelles commandes en provenance d'Asie à fin juin pour un montant de 0,3 M€. De plus, le groupe avait généré l'an passé un chiffre d'affaires de 0,2 M€ lié à la solution WISE auprès du Chantier du Grand Paris qui n'avait pas vocation à être répliqué sur cet exercice.

Hormis ces deux éléments exceptionnels, l'activité d'Arcure est en progression de +7% sur le premier semestre 2019.

PROGRESSION DU TAUX DE MARGE BRUTE ET RÉSULTAT D'EXPLOITATION IMPACTÉ PAR LA MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE DE CROISSANCE

Arcure a généré sur la période une marge brute de 1,5 M€, soit 47% du chiffre d'affaires, traduisant une progression du taux de marge brute de 6 points par rapport au 1er semestre 2018. Cette performance confirme la capacité d'Arcure à optimiser de façon continue ses coûts de production et ses achats.

Les charges de personnel (+0,5 M€ entre le 1er semestre 2018 et le 1er semestre 2019) et les charges externes (+0,5 M€) sont en progression et traduisent les investissements réalisés dans les domaines commerciaux et de R&D, dans le cadre du plan de développement présenté lors de l'introduction en Bourse. Dans ce contexte, la société a notamment initié, au cours du semestre, le renforcement de sa force marketing et commerciale en France, son implantation aux Etats-Unis, avec l'ouverture de sa filiale Blaxtair Inc. basée à Chicago, l'ouverture d'un bureau en Allemagne et le recrutement de talents commerciaux sur ces deux marchés prioritaires. L'équipe marketing et commerciale est ainsi passée de 8 personnes au 31 décembre 2018 à 15 personnes aujourd'hui. L'équipe R&D est également passée de 12 à 19 personnes afin de soutenir la dynamique d'innovation.

Après prise en compte de ces investissements d'avenir, le résultat d'exploitation, ajusté du crédit impôt recherche, s'établit à (1,0) M€.

Avec des frais financiers de 0,2 M€ sur le semestre du fait de la conversion d'obligations au moment de l'introduction en Bourse, la perte nette sur le semestre est de (1,2) M€.

UNE POSITION SAINE DE TRÉSORERIE

Au 30 juin 2019, la société dispose d'une trésorerie de 5,8 M€ pour 1,2 M€ de dettes financières et 10,3 M€ de fonds propres. Cette solide situation financière va permettre à Arcure de continuer à investir dans l'accélération du déploiement commercial international de l'offre et la poursuite des efforts de R&D pour enrichir sa gamme de produits et services et maintenir son avance technologique.

PERSPECTIVES 2019

Pour la seconde partie de l'exercice 2019, la société dispose de signaux positifs sur l'activité avec une demande soutenue et une capacité accrue à l'adresser par le renforcement de ses équipes, en France comme à l'international.

Ainsi, Arcure a enregistré un niveau de prises de commandes record au mois de juillet 2019, à plus d'1 M€, à livrer au cours des prochaines semaines.

Elle entend ainsi tirer les premiers fruits des investissements réalisés au cours des derniers mois et poursuivre la montée en puissance déjà amorcée auprès des grands comptes utilisateurs finaux (exploitants de sites industriels) de la solution Blaxtair®, à l'instar du partenariat récemment annoncé pour équiper l'ensemble des 900 chariots des activités Clean Mobility et Seating de Faurecia sur plus de 80 sites à travers le monde (cf. communiqué de presse du 14 mars 2019).

De même, la société entend bénéficier, à partir du second semestre, de la croissance des ventes dans le cadre des accords déjà conclus avec des constructeurs d'engins, tels que Jungheinrich, Kalmar et Liebherr. Le leader européen des engins de construction a présenté, en avril dernier, son nouveau système d'assistance pour chargeuses sur pneus, intégrant des composants essentiels de détection active des personnes fournis par Arcure.

Ces accords pour l'intégration de Blaxtair® en 1ère monte représentent un potentiel de croissance significatif sur le moyen terme, après une nécessaire phase de formation des équipes constructeurs aux produits Arcure.

Enfin, le lancement d'une version connectée du Blaxtair®, commercialisée au second semestre conformément au calendrier prévu, devraient également concourir à la croissance de l'activité sur la fin de l'exercice alors que le capteur Oméga, dont plusieurs preuves de concept (PoC) sont en cours, confirme son potentiel de croissance à moyen terme.

Forts de ces éléments encourageants, Arcure anticipe une nette progression de son chiffre d'affaires au 2nd semestre 2019 et restera vigilante à l'évolution maîtrisée de sa structure de coûts.

A propos d'Arcure

Créée en 2009, Arcure est une société de haute technologie, spécialiste de l'intelligence artificielle appliquée au traitement d'image dans l'univers industriel, qui développe et commercialise des solutions pour renforcer l'autonomie et la sécurité des engins et robots industriels.

En collaboration avec les équipes de recherche du CEA, Arcure a notamment développé Blaxtair®, une solution de pointe de détection intelligente de piétons, garantissant la sécurité autour des véhicules industriels dans de nombreux contextes, et notamment dans les environnements les plus extrêmes. Vendu déjà à plus de 5 000 exemplaires dans plus de 30 pays, Blaxtair® est utilisé par les leaders industriels mondiaux et progressivement adopté par les constructeurs d'engins.

Plus récemment, Arcure a élargi son offre avec Oméga, un capteur de vision 3D issu de la technologie Blaxtair® destiné exclusivement aux constructeurs et aux intégrateurs de systèmes intelligents pour l'industrie 4.0.

Arcure, cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0013398997 - Mnémo : ALCUR) a réalisé, en 2018, un chiffre d'affaires de 7,4 M€ (dont 54% à l'international), en croissance de près de 50%.

[1] Cf. détail des retraitements dans l'analyse du chiffre d'affaires

[2] Pour la première fois, Arcure présente des données consolidées, intégrant la filiale Blaxtair Inc.

[3] Marge brute = Chiffre d'affaires – Coût des produits et services vendus

[4] Résultat d'exploitation ajusté intégrant le CIR pour 321 k€ au S1 2019 et 182 k€ au S1 2018

