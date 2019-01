Arena Events Group PLC : gros trou d'air 0 17/01/2019 | 11:37 Envoyer par e-mail :

Le spécialiste des installations événementielles temporaires britannique Arena Events perd un tiers de sa valeur en bourse, après avoir révélé que la rentabilité de ses activités domestiques avait lourdement chuté. L'action cote 38 GBp en matinée, sur un plongeon de plus de 34%.

Areva Events a beau avoir dépassé ses objectifs aux Etats-Unis et avoir respecté ses engagements au Moyen-Orient, des soucis sur certains contrats britanniques ont grevé sa rentabilité en 2018. Le management ne vise plus qu'un Ebitda compris entre 12 et 12,5 millions de livres, a-t-il fait savoir ce matin. De surcroît, les perspectives 2019 ne sont pas aussi bonnes que prévu et les économies prévues en 2018 en relation avec l'acquisition de trois entrepôts ne seront réalisées que cette année.



Un cumul de facteurs qui fait s'effondrer le dossier à Londres. Pour tenter d'atténuer la déception, le CEO, Greg Lawless, a indiqué que le groupe a décroche des contrats pour la coupe du monde de rugby 2019 et les jeux olympiques 2020. Insuffisant pour rectifier le tir. Les résultats détaillés seront annoncés en avril.



© Zonebourse.com 2019