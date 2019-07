Argan : Invest Securities relève son objectif de cours

16/07/2019 | 10:05

Argan a annoncé en fin de semaine dernière l'acquisition de Cargo, la foncière logistique créée par Carrefour (898 ME hors droits, rendement 5%).



' Cette présentation a permis d'apporter quelques précisions quant aux impacts de cette acquisition ' indique Invest Securities.



' Nous affinons ainsi nos estimations de résultat récurrent par action, relevées de +9% en moyenne à moyen terme en raison (i) d'une finalisation attendue dès le 15 octobre, (ii) d'un coût de financement de l'opération qui devrait avoisiner 1,4% (vs coût de la dette : 1,9%), (ii) de l'annonce de l'absence d'embauches liées à cette opération, (iii) de la direction que devrait prendre le CF net courant du groupe (75% des revenus locatifs vs 71% fin 2018) ' rajoute le bureau d'analyses.



Invest Securities relève ainsi son objectif de cours à 46E contre 44E, et maintient cependant sa recommandation à la vente.



