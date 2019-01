ARGAN : Bilan du contrat de liquidité action au 31 décembre 2018

Paris, le 3 Janvier 2019 - 17h45



Bilan semestriel du contrat de liquidité action

ARGAN contracté avec la société INVEST SECURITIES



Au titre du contrat de liquidité action confié par la société ARGAN à INVEST SECURITIES, à la date du 31 décembre 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

4.210 titres ARGAN

73.920,53 €

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel du contrat au 30 juin 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

1.549 titres ARGAN

187.149,81 €

A propos d'Argan

ARGAN est l'unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D'ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext.

Elle assure elle-même le développement et l'entretien de ses entrepôts.

Ses 60 entrepôts situés en France représentent plus de 1,6 million de m² valorisés 1,4 milliard d'euros au 31 décembre 2018.

ARGAN est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris (ISIN FR0010481960 - ARG) et fait partie des indices CAC All-Share et IEIF SIIC France.

La foncière a opté pour le régime des SIIC au 1er juillet 2007.

