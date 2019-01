ARGAN : Forte croissance des revenus locatifs 2018 : +13 % à 85,4 M - Taux d'occupation : 100%.

Chiffre d'affaires annuel - Mercredi 2 janvier 2019 - 17h45

Forte croissance des revenus locatifs 2018 :

+ 13 % à 85,4 M€

Patrimoine : + 10 % à 1,4 Md€

Taux d'occupation : 100 %



Revenus locatifs (IFRS) au 31 décembre 2018 (chiffres non audités)

M€ Exercice 2018 Exercice 2017 Evolution Cumulé à fin septembre (janv. - sept.) 64,6 55,4 + 17 % 4ème trimestre (oct. - déc.) 20,8 20,2 + 3 % Total annuel 85,4 75,6 + 13 %

OBJECTIF DE CROISSANCE DES REVENUS LOCATIFS DEPASSÉ

Au 4ème trimestre 2018, ARGAN, foncière française de développement et location d'entrepôts PREMIUM, enregistre des revenus locatifs de 20,8 M€, en croissance de + 3 % par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Sur l'exercice 2018, les revenus locatifs s'établissent à 85,4 M€, en augmentation de + 13 % par rapport à 2017 (75,6 M€) et légèrement supérieurs au dernier objectif communiqué de 85 M€.

136 M€ D'INVESTISSEMENTS EN 2018

En 2018, ARGAN a investi 136 M€ :

En janvier, acquisition d'une plateforme neuve de 17 500 m², située à Strasbourg (67), louée pour 10 ans fermes à BMW ;

En janvier, livraison de l'extension de 3 000 m² de la plateforme située à Cergy (95), louée à Auchan , qui passe ainsi de 11 000 m² à 14 000 m² ;

En mars, acquisition d'une plateforme de 20 000 m² située à Wissous (91), qui fait l'objet d'une restructuration lourde avec l'objectif de la rendre disponible à la location à compter d'avril 2019 ;

En juin, acquisition d'une plateforme neuve de 54 000 m² située à Wissous (91), louée pour 12 ans fermes à Samada, filiale logistique du groupe Monoprix ;

En août, livraison de deux cellules pour un total de 12 500 m² loués pour une durée ferme de 6 ans, s'ajoutant aux 12 000 m² déjà livrés en 2016 sur la plateforme de Trappes (78) . Une première cellule est louée à Culligan , entreprise américaine spécialisée dans le traitement de l'eau, la seconde aux Transports Legendre ;

En octobre, livraison d'une plateforme de 13 000 m² à Meung-sur-Loire (45) , louée à Animalis , distributeur leader sur le marché des animaux de compagnie, avec une quarantaine d'animaleries en France ;

En octobre, livraison de la première plateforme équipée d'une centrale photovoltaïque à Cestas près de Bordeaux (33), d'une surface de 20 000 m² et louée à Rexel pour une durée ferme de 9 ans.

En parallèle, ARGAN a cédé fin juin un portefeuille de 6 plateformes logistiques représentant une surface totale de 110 000 m².

UN PATRIMOINE PREMIUM EXPERTISÉ À 1,4 MILLIARD D'EUROS HORS DROITS ET ENTIEREMENT LOUÉ À FIN DÉCEMBRE 2018

Au 31 décembre 2018, le patrimoine s'établit à 1 630 000 m² pour une valorisation (y compris réserves foncières de 5 M€) égale à 1 390 M€ hors droits, soit 1 470 M€ droits compris.

La valorisation du patrimoine hors réserves foncières progresse de + 10 %, passant de 1 256 M€ fin 2017 à 1 385 M€ hors droits, faisant ressortir un taux de capitalisation de 6,35 % hors droits (6 % droits compris), en légère baisse par rapport aux 6,85 % hors droits du 31 décembre 2017.

La durée ferme résiduelle moyenne pondérée des baux, décomptée au 1er janvier 2019, est stable à 5,4 ans (vs. 5,2 ans au 31 décembre 2017).

Le taux d'occupation du patrimoine atteint de nouveau 100 % et son âge moyen pondéré se maintient à 9 ans (vs. 8,9 ans au 31 décembre 2017).

A propos d'Argan

ARGAN est l'unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D'ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext.

Elle assure elle-même le développement et l'entretien de ses entrepôts.

Ses 60 entrepôts situés en France représentent plus de 1,6 million de m² valorisés 1,4 milliard d'euros au 31 décembre 2018.

ARGAN est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris (ISIN FR0010481960 - ARG) et fait partie des indices CAC All-Share et IEIF SIIC France.

La foncière a opté pour le régime des SIIC au 1er juillet 2007.







