ARGAN : Invest Securities revalorise

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Invest Securities a relevé son objectif de cours de 40 euros à 44 euros et confirmé sa recommandation Vendre sur Argan après l’annonce des résultats semestriels et l’acquisition de la foncière logistique créée par Carrefour. Le bureau d’études juge que les résultats sont « d’excellente facture ». Il explique que le rachat de Cargo Property Assets permet au groupe de change de dimension, en prenant possession d’un portefeuille augmentant le patrimoine de 60% et assurant une capitalisation boursière supérieure à 1 milliard d’euros.Il précise que cette acquisition n'aura pas d'impact majeur sur les indicateurs financiers par action.