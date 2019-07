ARGAN : Invest Securities revalorise

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Invest Securities a relevé son objectif de cours de 44 euros à 46 euros sur Argan et confirmé sa recommandation Vendre après l’acquisition de Cargo. Le bureau d’études a affiné ses estimations de résultat récurrent par action, relevées de 9% en moyenne à moyen terme en raison notamment d’une finalisation attendue dès le 15 octobre, d’un coût de financement de l’opération qui devrait avoisiner 1,4% (vs coût de la dette : 1,9%) et de l’annonce de l’absence d’embauches liées à cette opération.