Argan réalise l’acquisition auprès de Carrefour et d’un groupe d’investisseursinstitutionnels de premier plan, de la SCI « Cargo » détenant 22 plateformes logistiquesPremium, au prix de 898 millions d'euros. Argan voit ainsi son patrimoine augmenté de plus de 60 % en termes de surface, à 2,84 millions de mètres carrés. Ces plateformes détiennent un patrimoine combiné de 2,6 milliards d'euros et dégagent des revenus locatifs d'environ 140 millions d'euros.L'acquisition a été rémunérée par Argan en numéraire à hauteur de 619 millions d'euros et par l'émission de 5,59 millions d'actions nouvelles Argan au prix d'émission unitaire de 50 euros en faveur de certains associés de la SCI Cargo, à savoir Crédit Agricole Assurances via sa filiale assurance vie, Carrefour et Primonial Capimmo, dans le cadre d'un apport en nature.Le montant en numéraire a été réglé avec le concours d'un crédit relais de 645 millions d'euros dont 26 millions d'euros serviront à payer une partie des droits. Le groupe va refinancer ce crédit relais de 645 millions d'euros par des prêts hypothécaires dont les accords des comités de crédit des banques concernées sont obtenus.Le coût de la dette diminue en valeur relative passant de 1,90 % à 1,65 % grâce aux conditions favorables des emprunts relatifs au refinancement de l'acquisition.