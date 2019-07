ARGAN : en route pour atteindre une croissance annuelle de 6%

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Argan progresse de 1,68% à 60,40 euros sur la place de Paris, dans le sillage de son point d’activité du premier semestre 2019. Sur la période, la foncière spécialisée en développement et location d’entrepôts a publié des revenus locatifs de 45,1 millions d’euros, en croissance de 3% par rapport à la même période de l’exercice précédent. « Ces chiffres sont en ligne avec les attentes », note Invest Securities. Ils ont d’ailleurs permis à la foncière de réitérer son objectif annuel de croissance de 6% de ses revenus locatifs, qui devraient atteindre 90,5 millions d’euros." En effet, la croissance des revenus locatifs sera plus forte au second semestre, le premier semestre 2019 ayant été impacté par l'effet année pleine d'une importante cession réalisée au début du second semestre 2018 ", explique le bureau d'études.Dans son communiqué, Argan souligne également qu'au 30 juin 2019, son patrimoine locatif s'établit à 1 740 000 mètres carrés et que le taux d'occupation se maintient à 100%.Concernant l'ensemble de l'exercice 2019, Invest Securities rappelle qu'Argan table sur une croissance de 5,5% de son cash-flow d'exploitation, de +6% de son cash-flow net, de +9% de son ANR hors droits par action et de +7,4% de son dividende, à 1,45 euro.L'an dernier, Argan avait publié un résultat net de 144,5 millions d'euros et des revenus locatifs de 85,4 millions d'euros.