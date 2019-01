ARGAN : forte hausse des résultats en 2018

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Argan vient de publier des résultats en nette hausse pour son exercice 2018. Ainsi, la foncière spécialisée en développement et location d’entrepôts premium a dévoilé un résultat net de 144,5 millions d’euros l’an dernier (+55%), un résultat net récurrent de 58,7 millions d’euros (+18%) et des revenus locatifs de 85 millions d’euros (+27%). De plus, l’ANR triple net EPRA (hors droits) s'établit à 40 euros par action à fin 2018, affichant une progression de 94%.Compte tenu de ces performances, Argan proposera à l'Assemblée générale du 21 mars prochain le versement d'un dividende de 1,35 euro par action. Sa mise en paiement est prévue courant avril 2019." Dans le cadre de notre nouveau plan stratégique 2019-2021, nous allons prolonger la croissance de nos principaux indicateurs d'environ + 30%, et avons pour objectif le franchissement de la barre des deux milliards d'euros de valorisation de patrimoine et des 110 millions d'euros de revenus locatifs annuels ", a indiqué Jean-Claude Le Lan, Président du Conseil de Surveillance et fondateur d'Argan.En parallèle, la foncière entend " continuer à faire croître le dividende au même rythme que celui des résultats ".