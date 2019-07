ARGAN : hausse des résultats semestriels et rachat de Cargo

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le résultat net récurrent d'Argan a progressé au premier semestre 2019 de 6%, à 31,9 millions d'euros, représentant désormais 71% des revenus locatifs contre 69% l’exercice précédent. Cette tendance devrait encore se poursuivre au cours du second semestre et des exercices suivants. L'ANR triple net EPRA hors droits hors impact IFRS 16 s'établit à 800 millions d'euros au 30 juin 2019, contre 653 millions au 31 décembre 2018. L'ANR hors droits par action progresse ainsi de + 21% à 48,1 euros par action contre 39,9 euros par action au 31 décembre 2018.Cette hausse significative provient du résultat net (+2 euros), de la variation de valeur du patrimoine (+7,7 euros), du paiement du dividende en numéraire (-0,6 euro) et en actions (-0,6 euro) et de la variation de valeur des instruments de couverture (-0,3 euro).Argan a par ailleurs annoncé la signature d'un accord ferme avec Carrefour et un groupe d'investisseurs institutionnels de premier plan, pour l'acquisition de la société " Cargo " sur la base d'une valorisation conventionnelle de ses actifs immobiliers de 900 millions d'euros hors droits.Cargo détient un patrimoine de 22 plateformes logistiques premium en France, d'un âge moyen de 5 ans, représentant une surface d'environ 1 100 000 m², loués à Carrefour sur la base de baux d'une durée moyenne résiduelle ferme d'environ 6 ans (au 30 juin 2019).La majeure partie de ces entrepôts a été développée par Carrefour récemment dans le cadre de la refonte de son réseau logistique en France au service de tous ses formats de magasins. Le dernier entrepôt devrait être achevé au cours du quatrième trimestre 2019.