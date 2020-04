Information financière trimestrielle – Vendredi 10 avril 2020 - 18h00

ARGAN : La famille LE LAN opte pour le paiement du dividende en actions à hauteur de 22% de sa participation

ARGAN, foncière française spécialisée en développement et location d’entrepôts PREMIUM tient à rappeler à ses actionnaires que l’Assemblée Générale du 19 mars 2020 a approuvé la distribution d’un dividende de 1,90 €/action, ainsi que la possibilité d’opter pour un paiement en actions, avec un prix de souscription de 74,23 €.

La famille LE LAN, détenteur de 40% du capital de la société, s’est d’ores et déjà engagée pour cette option à hauteur de 22% de sa participation.

L’option pour le paiement en actions peut s’exercer jusqu’au 16 avril 2020 inclus. Cependant, le retour auprès des différents intermédiaires financiers doit être réalisé quelques jours avant cette date. Passé ce délai, les actionnaires qui n’auront pas opté pour le paiement du dividende en actions recevront leur dividende en numéraire.

La mise en paiement du dividende se fera le 22 avril 2020.

Calendrier financier 2020 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

1 er juillet : Chiffre d’affaires du 2 ème trimestre 2020

1er octobre : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2020

A propos d’Argan

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext.

Au 31 décembre 2019, son patrimoine représente 2,9 millions de m², se décomposant en 85 entrepôts implantés en France exclusivement, valorisé 2,7 Mds€ et générant 140 M€ de revenus locatifs annualisés.

ARGAN est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices CAC All-Share et IEIF SIIC France. La foncière a opté pour le régime des SIIC au 1er juillet 2007.

www.argan.fr







Francis Albertinelli - Directeur Administratif et Financier

Tél : 01 47 47 05 46

E-mail : contact@argan.fr

www.argan.fr





Alexandre Dechaux – Relations presse

Tél : 01 53 32 84 79 / 07 62 72 71 15

E-mail : alexandre.dechaux@citigatedewerogerson.com





