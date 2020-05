ARGAN : nomme une Secrétaire générale

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Argan structure son organigramme pour accompagner son développement en annonçant la nomination effective depuis le 1er avril 2020 de Marie-Caroline Schwartz en tant que Secrétaire générale du groupe. Elle est en charge de la gouvernance, des problématiques juridiques liées au droit boursier et aux financements, de la communication financière, ainsi que des sujets relatifs à la conformité du groupe. Marie-Caroline Schwartz est rattachée directement à Francis Albertinelli, Directeur Administratif et Financier du groupeAvant de rejoindre le spécialiste des entrepôts, Marie-Caroline Schwartz a exercé la profession d'avocate pendant 8 ans au sein de l'équipe Marchés de capitaux du cabinet Clifford Chance à Paris puis a été en charge pendant 2 ans des problématiques de Corporate governance, droit boursier, financement et M&A pour le groupe SMCP, maison mère des marques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et De Fursac.Admise au barreau de Paris, elle est titulaire d'un Master II de droit des affaires et diplômée d'Audencia Programme Grande Ecole spécialisation Finance