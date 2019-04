ARGAN : revenus stables au premier trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Au premier trimestre 2019, Argan a enregistré des revenus locatifs stables à 21,7 millions d'euros. "Les loyers générés par les développements et acquisitions réalisés au cours du second semestre 2018 compensent déjà la perte de loyers de 5,7 millions d'euros liée à l’arbitrage d’actifs effectué en juin 2018", a commenté la foncière spécialisée en développement et location d’entrepôts. Argan a confirmé son objectif de croissance annuelle de 6 % de ses revenus locatifs, qui devraient atteindre 90,5 millions d'euros à fin 2019.