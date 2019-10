ARGAN : vient de réaliser l'acquisition du portefeuille “Cargo” de 1 100 000 m² pour un montant de 900 M HD, 15 octobre 2019

Communiqué de presse - Mardi 15 octobre 2019 - 17h45

ARGAN vient de réaliser l'acquisition du portefeuille « Cargo » de 1 100 000 m² pour un montant de 900 M€ HD

ARGAN réalise l'acquisition auprès de CARREFOUR et d'un groupe d'investisseurs institutionnels de premier plan, de la SCI « CARGO » détenant 22 plateformes logistiques PREMIUM, au prix de 898 M€.

Conformément à l'accord conclu le 10 juillet 2019 (et communiqué du même jour) les actionnaires de la Société, réunis en Assemblée Générale le 15 octobre 2019, ont approuvé l'apport en nature de 22.737.976 parts de la SCI Cargo fait par CARREFOUR, CREDIT AGRICOLE ASSURANCES via sa filiale ASSURANCE VIE et PRIMONIAL CAPIMMO, et sa rémunération par l'émission de 5 588 994 actions nouvelles ARGAN au prix d'émission unitaire de 50€ (dont 2€ de nominal) représentant la somme de 279M€.

Le capital social d'ARGAN passe ainsi de 33 245 950€ à 44 423 938€ pour 22 211 969 actions.

Au terme de cette opération, CREDIT AGRICOLE ASSURANCES devient actionnaire de la société ARGAN

hauteur de 16,77%, CARREFOUR à hauteur de 5,21% et PRIMONIAL CAPIMMO à hauteur de 3,19%. La famille LE LAN détient désormais 40,03% et le flottant représente 34,80%.

Consécutivement à cet apport en nature, ARGAN a payé 619M€ en numéraires pour l'acquisition de 50.348.380 parts sociales de la SCI Cargo, soit un total de 898M€ H.D., avec le concours d'un crédit relais de 645M€ dont 26M€ serviront à payer une partie des droits.

ARGAN va refinancer ce crédit relais de 645M€ par des prêts hypothécaires dont les accords des comités de crédit des banques concernées sont obtenus.

L'Assemblée a également procédé à la nomination de Stéphane CASSAGNE (Secrétaire général du groupe GEODIS), proposé par la famille LE LAN et Najat AASQUI (Chargée d'investissements) représentante du CREDIT AGRICOLE ASSURANCES, en qualité de membres du Conseil de Surveillance. Emmanuel CHABAS, (Responsable des placements immobiliers), proposé par le CREDIT AGRICOLE, est nommé Censeur ainsi que CRFP8 proposé par CARREFOUR.

A la suite de la réalisation de l'apport susmentionné, le pacte d'actionnaires conclu entre la Famille LE LAN, CREDIT AGRICOLE ASSURANCES et CRFP 8 est entré en vigueur (voir l'avis AMF n°219C1208 en date du 18 juillet 2019).