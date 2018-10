Argan : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Argan, foncière de développement et location d'entrepôts Premium, a annoncé le lancement de la construction d'une nouvelle plateforme de 34 000 mètres carrés, située sur la ZAC Syntex Parc à Pusignan dans l'est lyonnais. Cet entrepôt sera loué à Tereva, une des entreprises leaders sur le marché français de la distribution professionnelle en chauffage et sanitaire, avec un chiffre d'affaires de 460 millions d'euros réalisé auprès de ses 60 000 clients. Tereva s'est engagé sur un bail d'une durée ferme de 9 ans.La livraison du bâtiment est prévue pour l'été 2019.JMG Partners, qui développe le site de Pusignan, a proposé cet investissement à Argan qui lui en a donc confié la réalisation par un contrat de Promotion Immobilière.Avec ce nouveau développement, Argan confirme sa volonté de renforcer son implantation en région lyonnaise où elle sera propriétaire, à terme, de 170 000 mètres carrés de surfaces logistiques à travers 5 entrepôts.