Argan : A suivre aujourd'hui

Argan, développeur-investisseur en immobilier logistique Premium, annonce la location de 5 800 mètres carrés auprès de NV Gallery - enseigne française de décoration et d'ameublement - de la dernière cellule vacante sur son site de St-Ouen-l'Aumône (95). Ce site de 30 000 mètres carrés, livré en 2016, sur lequel on retrouve La Maison du Whisky et DJeco, offrait encore une cellule disponible.Avec la location de cette dernière cellule encore disponible sur l'ensemble de ses 1,65 million de mètres carrés de patrimoine, constitué d'une soixantaine d'entrepôts, la foncière Argan atteint les 100 % de taux d'occupation.