Argan : A suivre aujourd'hui

Argan annonce l’acquisition auprès de DSV d’une plateforme de messagerie de 8 200 mètres carrés, située sur le Port de Gennevilliers (92). Ce bâtiment "Cross-Docking", qui comporte 55 portes de quais, est en partie alimenté par voie fluviale avec des conteneurs en provenance du Havre (76). Le montant de la transaction n’a pas été communiqué.Dans cette opération, Argan se porte également acquéreur d'un immeuble de bureaux indépendant de 3 500 mètres carrés, siège social français de DSV ROAD et de DSV AIR AND SEA. Précédent propriétaire de l'actif, DSV s'est engagé sur un bail de 10 ans ferme."D'origine danoise, DSV est le numéro 5 mondial de la prestation de transport et de logistique", explique Argan. Avec des agences et des équipements dans plus de 80 pays dans le monde entier, DSV s'organise autour de trois pôles dont DSV ROAD, branche de référence pour les opérations de transport routier à l'échelle européenne.Inauguré en décembre 2017, le site de Gennevilliers accueille 200 salariés sur les 900 de DSV présents en France.Avec cette acquisition, Argan renforce sa présence en Île-de-France et dit poursuivre "son plan d'investissement sur un secteur premium, idéalement localisé à proximité immédiate de Paris (75), s'inscrivant pleinement dans la montée en puissance de la logistique urbaine".