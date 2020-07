Argan : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Argan a publié un résultat net récurrent au premier semestre de son exercice 2020 en hausse de 59% à 50,6 millions d'euros contre 31,9 millions un an plus tôt. Les revenus locatifs de l'expert des plateformes logistiques premium ressort à 69,5 millions, en hausse de 54% par rapport au premier semestre 2019. Le résultat net sur la période est, en revanche, en baisse de 68% à 49,6 millions. Le groupe précise qu'il maintient son objectif de 140 millions de revenus locatifs pour l'exercice 2020, portés par la qualité de ses locataires évoluant dans des secteurs qui ont fait preuve de résilience." L'évolution des modes de consommation et notamment le développement du e-commerce, confortent notre stratégie et placent les entrepôts logistiques en acteurs incontournables au cœur des réseaux de distribution. Malgré les incertitudes qui persistent notamment quant aux conséquences économiques de cette crise, nous estimons être en bonne position pour y faire face " a commenté Jean-Claude Le Lan, fondateur et président du conseil de surveillance de la société.