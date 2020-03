Argan : Covid 19 - plan de continuité - ARGAN à vos cotés

Communiqué de presse –mercredi 18 mars 2020 – 19h45

COMMUNIQUE DE PRESSE DE JEAN-CLAUDE LE LAN,

PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ARGAN

COVID-19 – PLAN DE CONTINUITE – ARGAN A VOS COTES

Chers clients, chers actionnaires, chers partenaires,

La santé et la sécurité de nos collaborateurs, de nos clients, de nos actionnaires et de nos partenaires est une priorité absolue pour ARGAN.

En accord avec les dernières annonces du Gouvernement et avec la politique de confinement, toutes les mesures sanitaires de rigueur ont été mises en place (télétravail, annulation des rendez-vous physiques pour privilégier la visioconférence, et les signatures électroniques). Il est de la responsabilité de chacun de faire tout le nécessaire pour préserver sa santé tout en garantissant la continuité de l’ensemble de nos activités et de nos services.

Ainsi, l’ensemble des collaborateurs dispose des outils technologiques et de communication nécessaires à la gestion à distance de notre activité. De plus, un nombre limité de collaborateurs, représentant nos différents services, assurent au quotidien une permanence à notre siège de Neuilly-sur-Seine (n°01.47.47.05.46).

La crise sans précédent que nous sommes en train de traverser montre, s’il fallait encore en faire la démonstration, que la chaîne logistique est un maillon essentiel au bon fonctionnement de nos sociétés. Dans cette période exceptionnelle, ARGAN met tout en œuvre pour permettre à ses clients-locataires de poursuivre leur activité dans les meilleures conditions :

Nos équipes en charge de la gestion locative restent totalement opérationnelles pour vous accompagner au quotidien.

Concernant les développements, nous avons suspendu, en accord avec nos partenaires, l’ensemble des chantiers en cours, cependant les livraisons prévues en 2020 seront assurées sous réserve de pouvoir reprendre les travaux, fin du second trimestre.

Enfin concernant nos actionnaires, là encore, dans une volonté de préserver la santé de tous, notre Assemblée Générale du 19 mars 2020 va se tenir à huis clos selon notre communiqué du 17/03/2020.

L’ensemble de ces mesures sont guidées par un impératif de responsabilité dans un contexte exceptionnel. Elles seront réévaluées et réadaptées en lien avec l’évolution de la situation.

Prenez soin de vous et de vos proches.

Très cordialement,

JC LE LAN – Président du Conseil de Surveillance





Calendrier financier 2020 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

1 er avril : Chiffre d’affaires du 1 er trimestre 2020

avril : Chiffre d’affaires du 1 trimestre 2020 1 er juillet : Chiffre d’affaires du 2 ème trimestre 2020

juillet : Chiffre d’affaires du 2 trimestre 2020 10 juillet : Résultats semestriels 2020

1er octobre : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2020

A propos d’Argan

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext.

Au 31 décembre 2019, son patrimoine représente 2,9 millions de m², se décomposant en 85 entrepôts implantés en France exclusivement, valorisé 2,7 Mds€ et générant 140 M€ de revenus locatifs annualisés.

ARGAN est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices CAC All-Share et IEIF SIIC France. La foncière a opté pour le régime des SIIC au 1er juillet 2007.

www.argan.fr











Francis Albertinelli - Directeur Administratif et Financier

Tél : 01 47 47 05 46

E-mail : contact@argan.fr

www.argan.fr









Alexandre Dechaux – Relations presse

Tél : 01 53 32 84 79 / 07 62 72 71 15

E-mail : alexandre.dechaux@citigatedewerogerson.com





