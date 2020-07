Argan : Croissance de +54% des revenus locatifs du 1er semestre 2020 à 69 M, 1 juillet 2020

Information financière trimestrielle - Mercredi 1er juillet 2020 - 17h45

Croissance de +54% des revenus locatifs du 1er semestre 2020 à 69 M€

Revenus locatifs (IFRS) au 30 juin 2020 (chiffres non audités)

M€ Exercice 2020 Exercice 2019 Evolution 1er trimestre (janv.-mars) 34,8 21,7 + 60% 2ème trimestre (avril-juin) 34,7 23,4 + 48% Total 1er semestre 69,5 45,1 + 54%

Revenus locatifs du 1er semestre 2020 en hausse de + 54%

Au 2ème trimestre 2020, ARGAN, foncière française spécialisée en développement et location d'entrepôts PREMIUM, enregistre des revenus locatifs de 34,7 M€, en progression de + 48% par rapport à la même période en 2019. Cette croissance exceptionnelle est le résultat de l'effet année pleine de l'acquisition du portefeuille « Cargo » constitué de 22 entrepôts loués au groupe Carrefour, ainsi que des loyers générés par les développements de l'année 2019.

Sur le semestre écoulé, les revenus locatifs atteignent ainsi 69,5 M€, en croissance de + 54% par rapport à la même période de l'exercice précédent et en ligne avec l'objectif de 140 M€ pour l'ensemble de 2020, ce qui représenterait une croissance annuelle de l'ordre de + 40%.

Evénements significatifs du 1er semestre 2020

Le premier semestre de 2020 a été marqué par la pandémie de Covid-19, une crise sanitaire mondiale sans précédent qui a entrainé l'arrêt provisoire des chantiers en cours au 2ème trimestre 2020.

Dès mai 2020, les chantiers ont repris progressivement et sont désormais tous en activité. Dans ce cadre, ARGAN a annoncé fin mai 2020 le lancement d'un nouveau chantier dans la région nancéienne avec le développement d'une plateforme logistique sur la commune de Gondreville (54). Cette plateforme logistique de 14 200 m2 (dont 1 500 m2 réfrigérés) sera intégralement louée à la société Colruyt, numéro 1 de la grande distribution en Belgique, dans le cadre d'un bail longue durée de 9 ans.

ARGAN a également livré deux extensions aux plateformes logistiques SYSCO situées à Nantes et à Tours pour une surface additionnelle totale de plus de 5 000 m2. Par ailleurs, concernant le projet de plateforme logistique de 24 000 m² en cours de restructuration à Croissy-Beaubourg et qui s'achèvera en fin d'année, ARGAN a d'ores et déjà annoncé la location de deux premières cellules à la société POLYFLAME EUROPE, spécialiste du briquet et leader européen du marché des produits et accessoires pour fumeurs, pour une surface totale de 9 000 m².

Au 30 juin 2020, le patrimoine locatif de la foncière s'établit à 2 865 000 m² et le taux d'occupation est de 98% en raison de la vacance locative de deux sites situés en région Parisienne, à Ferrières (77) (vacant depuis le 1er avril) et à Wissous (91) (bail en cours de finalisation).

Calendrier financier 2020 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

▪ 10 juillet : Résultats semestriels 2020

▪ 1er octobre : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2020

A propos d'Argan

ARGAN est l'unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D'ENTREPOTS PREMIUM cotée sur

Euronext.

Au 31 décembre 2019, son patrimoine représente 2,9 millions de m², se décomposant en 85 entrepôts implantés en France exclusivement, valorisé 2,7 Mds€ et générant 140 M€ de revenus locatifs annualisés.

ARGAN est cotée sur le compartiment A d'Euronext Paris (ISIN FR0010481960 - ARG) et fait partie des indices CAC All-Share et IEIF SIIC France. La foncière a opté pour le régime des SIIC au 1er juillet 2007.

www.argan.fr

