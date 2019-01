Argan : Décryptage AOF du palmarès du SRD à la mi-séance - Jeudi 17 janvier 2019 La plus forte hausse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

(+5,86% à 47 euros)Argan a publié des résultats en nette hausse pour son exercice 2018. Ainsi, la foncière spécialisée en développement et location d'entrepôts premium a dévoilé un résultat net de 144,5 millions d'euros l'an dernier (+55%), un résultat net récurrent de 58,7 millions d'euros (+18%) et des revenus locatifs de 85 millions d'euros (+27%). De plus, l'ANR triple net EPRA (hors droits) s'établit à 40 euros par action à fin 2018, affichant une progression de 94%.