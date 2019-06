Argan : Livraison de la plus grande plateforme logistique d'Europe pour Conforama à Tournan en brie (77)

LIVRAISON DE LA PLUS GRANDE PLATEFORME LOGISTIQUE D’EUROPE POUR CONFORAMA A TOURNAN-EN-BRIE (77)

LE PLUS GRAND BÂTIMENT D’EUROPE !

Argan et Gazeley annoncent la livraison de la troisième et dernière tranche de la plateforme logistique de 177 500 m² pour Conforama à Tournan-en-Brie en Seine-et-Marne. Les dimensions et les capacités hors normes de cet entrepôt, dont les travaux ont débuté en octobre 2017, en font le plus grand bâtiment logistique développé en France à ce jour. La plateforme couvre l’ensemble des besoins logistiques de l’enseigne d’ameublement sur la partie nord de l’hexagone tout en permettant une optimisation des délais de livraison des magasins et de l’activité e-commerce.

Un partenariat opportun et atypique

Argan et Gazeley annonçaient en 2017 la signature d’un accord avec le groupe Steinhoff International - maison mère de Conforama - pour la construction d’une plateforme logistique de 180 000 m². L’ambition du projet justifiait un développement en partenariat. Gazeley, l’un des plus importants investisseurs et développeurs d’entrepôts logistiques et de centres de distribution, et Argan, première foncière française spécialisée en développement et location d’entrepôts premium, ont ainsi mis en commun leurs ressources foncières disponibles afin de proposer un site de qualité adapté à la taille exceptionnelle de ce projet : plus de 33 hectares à Tournan-en-Brie, en Seine-et-Marne. Les deux développeurs ont mutualisé leurs savoir faires et conçu de manière proactive un véritable projet logistique adapté et appelé à se pérenniser sur ce territoire de Seine-et-Marne.

Une localisation stratégique

La plateforme est située au sein de la Zone d’activités de la Terre Rouge sur la commune de Tournan-en-Brie, un secteur logistique dédié et reconnu. Le site bénéficie d’un positionnement stratégique au cœur des grands axes routiers de l’Ile-de-France : N4, A4, A5 et A6. L’entrepôt couvre l’ensemble des besoins logistiques de l’enseigne d’ameublement sur le Nord du pays.

Des capacités hors normes

La plateforme logistique représente une surface totale au sol de 177 500 m² pour une hauteur libre de 12 mètres. Elle est composée de 31 cellules permettant de stocker 270 000 palettes. Le bâtiment dispose également de 187 portes à quai.

Une livraison en trois phases

L’accord portait sur une vente en état futur d’achèvement (VEFA). La construction du bâtiment a été confiée au groupe IDEC avec la volonté de privilégier les entreprises locales. Les travaux ont débuté en octobre 2017 pour une livraison en trois étapes : 63 000 m² mi 2018, 46 500 m² fin 2018 et enfin 68 000 m² au printemps 2019. Chacune de ces trois phases était conçue comme un bâtiment indépendant, ce qui a permis à la fois une montée en charge progressive de l’activité logistique et une flexibilité d’exploitation par l’utilisation indépendante de chaque bâtiment. Une montée en puissance apte à accompagner le développement de l’activité.

Une ambition environnementale élevée

Les équipes ont recherché les meilleures solutions permettant de réduire les coûts d’exploitation et les émissions de CO2, de favoriser les économies d’énergie et d’eau ; tout a été fait pour minimiser l’impact du bâtiment sur son environnement. A l’image des végétaux de provenance locale, de l’éclairage LED, de l’éco-pâturage mis en place avec une exploitation voisine ou encore la possibilité d’accueillir du photovoltaïque sur l’ensemble de la toiture. Ces caractéristiques environnementales élevées permettent de viser une certification BREEAM Excellent.

LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Foncier 33,3 hectares

Bâtiment 177 500 m² (800 mètres de long sur 250 mètres de large)

Structure Poteaux bétons et poutres lamellé collé

Hauteur libre 12 mètres

Nombre de cellules 31

Capacité de stockage 270 000 palettes

Portes à quai 187

LES PARTENAIRES

Développeurs Gazeley et Argan

Promoteur Groupe IDEC

Architecte A26 Architectures

AMO Top Management

AMO Environnement Dauchez-Payet



LES DATES CLES DU PROJET

Octobre 2016 Signature de l’accord VEFA

Juillet 2017 Obtention du permis de construire

Octobre 2017 Lancement des travaux

Novembre 2017 Pose de la première pierre

Aout 2018 Livraison phase 1 (63 000 m²)

Février 2018 Livraison phase 2 (46 500 m²)

Juin 2019 Livraison phase 3 (68 000 m²)

VERBATIM

Fabrice Cervoni, Directeur Général Europe du Sud de Gazeley

« Nous sommes fiers d’avoir piloté le développement avec Argan du plus grand entrepôt logistique de France et même d’Europe, fiers d’avoir été choisis par Conforama et fiers de la confiance renouvelée du Groupe Steinhoff International pour lequel nous avons déjà développé des projets logistiques en Europe. Ce développement illustre notre capacité à créer des entrepôts logistiques de très grande taille et de haute qualité. »

Jean-Claude Le Lan, Président Fondateur d’Argan

« Au-delà de la performance immobilière - le développement du plus grand bâtiment logistique jamais édifié en France – je retiendrai de cette aventure la capacité qu’ont eu deux entreprises, potentiellement concurrentes, à unir leurs forces. Argan et Gazeley ont su faire preuve d’intelligence et de pragmatisme pour mener à bien ce projet d’une portée inédite. Chez Argan, nous sommes ouverts aux partenariats et au partage, à partir du moment où ils sont source de création de valeur. »

Vincent Gourlin, Directeur du Développement de Gazeley Europe du Sud

« Le bâtiment a été modélisé en fonction du process et du plan de rackage de l’utilisateur. Nous avons ainsi optimisé les volumes utilisables et réalisé 31 cellules permettant de stocker 3 palettes par m² ! Ce volume de 3 palettes par m² est trois fois plus important que la moyenne constatée habituellement dans notre métier. »

Frédéric Larroumets, Directeur Développement d’Argan

« Le partenariat atypique entre deux développeurs pure player en logistique, qui ont mis en commun leur expertise, a permis le développement de ce projet complètement hors normes par sa taille, la qualité de ses équipements et de sa réalisation, ses innovations techniques et son approche environnementale Avec son partenaire, ARGAN remercie Conforama et son actionnaire Steinhoff de les avoir choisi pour le développement clés en mains de cette plateforme optimisée pour leurs besoins logistiques en France. »

Julien Millet, Directeur Construction de Gazeley

« 800 m de long sur 250 m de large, 31 cellules, 3 blocs de bureaux, … les caractéristiques dimensionnelles hors normes de ce projet sont à mettre en perspective avec les délais impartis et une livraison en 3 phases. Malgré les intempéries subies lors de deux hivers consécutifs, les délais ont été tenus. Près de 180 000 m² - l’équivalent de 26 terrains de football - construit en un peu plus d’une année, ce projet conçu et réalisé en BIM est une réussite ! »

Philippe Gallois, Président de l'agence A26 Architectures

Nous sommes heureux d’avoir une nouvelle fois accompagné les équipes de Gazeley et d'Argan sur ce projet XXL, de la conception initiale jusqu’au permis de construire. De par sa taille exceptionnelle, ce bâtiment est une vitrine du building design de Gazeley en matière d’entrepôt logistique, un building design que nous avons contribué à mettre en place il y a quelques années avec le cabinet Gary Young. Je souhaite également souligner ici le travail important effectué sur l’intégration du bâtiment dans son environnement paysagé.

