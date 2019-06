Argan : Livraison de la plus grande plateforme logistique d'Europe pour Conforama à Tournan-en-brie (77), 27 juin 2019

LE PLUS GRAND BÂTIMENT D'EUROPE !

Gazeley et Argan annoncent la livraison de la troisième et dernière tranche de la plateforme logistique de 177 500 m² pour Conforama à Tournan-en-Brie en Seine-et-Marne. Les dimensions et les capacités hors normes de cet entrepôt, dont les travaux ont débuté en octobre 2017, en font le plus grand bâtiment logistique développé en Europe à ce jour. La plateforme couvre l'ensemble des besoins logistiques de l'enseigne d'ameublement sur la partie nord de l'hexagone tout en permettant une optimisation des délais de livraison des magasins et de l'activité e-commerce.