Argan : Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'AGM du 15 octobre 2019

Mise à disposition de documents – mardi 24 septembre 2019 – 10h00

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l’assemblée générale mixte du 15 octobre 2019

Les actionnaires de la Société ARGAN sont invités à participer à l’Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le :

Mardi 15 octobre 2019 à 08 heures 30

Au siège social de la Société

21, rue Beffroy, 92200 Neuilly-sur-Seine

L’avis de réunion, comportant l’ordre du jour et le projet des textes de résolutions, a été publié au BALO du 6 septembre 2019 (bulletin n°107).

L’avis de convocation sera publié au BALO du 27 septembre 2019, ainsi qu’au Journal Spécial des Sociétés.

Les modalités de participation et de vote à cette Assemblée figurent dans ces avis.

Les documents et informations prévus à l’article R.225-83 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site Internet d’Argan, à l’adresse suivante : www.argan.fr, rubrique Espace Investisseurs / Infos réglementées / Assemblées Générales / 2019 et sont tenus à la disposition des actionnaires à compter de la convocation de l’Assemblée, conformément aux dispositions réglementaires applicables :

tout actionnaire nominatif peut, jusqu’au cinquième jour inclusivement avant l’Assemblée, demander à la société de lui envoyer ces documents. Pour les titulaires d’actions au porteur, l’exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d’une attestation de participation dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité ;



tout actionnaire peut en prendre connaissance au siège de la société pendant un délai de 15 jours précédant la date de l’Assemblée.

Les autres documents et renseignements relatifs à cette Assemblée sont accessibles ou tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et règlementaires, étant précisé que le traité d’apport est consultable au siège social d’ARGAN.

