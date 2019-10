Argan : Prédica dépasse les 15% du capital

28/10/2019 | 17:29

La société anonyme Prédica a déclaré, à titre de régularisation, avoir franchi en hausse, le 15 octobre 2019, les seuils de 5%, 10% et 15% du capital et des droits de vote de la société Argan et détenir, à cette date et à ce jour, 3 725 106 actions Argan représentant autant de droits de vote, soit 16,77% du capital et des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuils résulte de la rémunération d'un apport fait par le déclarant au bénéfice de la société Argan, lequel apport a été rémunéré en actions Argan au profit du déclarant.



